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Юлия Хлынина назвала съемки постельных сцен с Александром Петровым комфортными

Актриса Юлия Хнылина рассказала в программе Регины Тодоренко о работе над фильмом «Звоните ДиКаприо!» Кинозвезда призналась, что на съемках постельных сцен с Александром Петровым чувствовала себя комфортно.
Юлия Хлынина назвала съемки постельных сцен с Александром Петровым комфортными

Актрисе редко приходится изображать страсть на съемочной площадке. Хлыниной удалось справиться со сложной задачей, так как ей достался отличный партнер. В паре с Петровым играть любовь знаменитости было очень легко. Для комфорта актеров съемки постельных сцен организовали в помещении, где посторонние отсутствовали, а обязанности операторы выполняла женщина. Петров не смущался, так как у него довольно богатая фильмография и откровенных эпизодов с его участием очень много. Знаменитость привык к раздеваниям красавиц-коллег.
Юлия Хлынина назвала съемки постельных сцен с Александром Петровым комфортными

В работе над постельной сценой Хнылина вспомнила совет Станислава Говорухина, полученный ею во время съемок в его картине «Weekend». Начинающей 18-летней звезде предстояло сыграть первый в своей жизнь интимный эпизод. Она очень стеснялась раздеваться на людях, но режиссер порекомендовал представить вместо себя порноактрису, и у Хнылиной все получилось.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 08:30

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