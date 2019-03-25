Ученые назвали самые опасные популярные антибиотики для желудка человека





Работники науки исследовали действие таких антибиотиков как ципрофлоксацин, миноциклин, амоксициллин и клиндамицин. Компьютерная модель показала, как меняется микробиом после лечения ними.Самые большие повреждения были замечены после первого и последнего препарата. Их обычно используют при кожных, мочевыводящих и дыхательных инфекциях. В двух случаях отмечается значительное снижение количества полезных бактерий.Пик ухудшения состояния наблюдался только через месяц после отмены антибиотиков. После приема клиндомицина негативный эффект сохранялся на протяжении целого года.Авторы научной работы говорят, что нарушение микробиома грозит навсегда изменить состав микроорганизмов. Они утверждают, что врачи обязательно должны принять это во внимание, особенно в случаях, когда без этих препаратов можно вполне обойтись.