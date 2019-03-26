Гибридное купе Lynk & Co 05 готовится к дебюту





Презентация авто должна состояться в апреле в рамках автосалона на территории Шанхая. Купе запустят в производство в будущем году. Модель в длину будет иметь 4,5 м. Колесная база достигает 2734 мм. Авто оснащается 1,5-литровым бензиновым двигателем и электрическим мотором. В сумме силовая установка будет генерировать 260 лошадиных сил. Двигатель будет функционировать вместе с роботизированной 7-ступенчатой КПП. Авто до первой сотни разгоняется за 7 сек. Предельная скорость автомобиля составляет 210 км/час.Также выпустят бензиновые версии транспортных средств, которые получат силовые установки на 1,5, а также 2.0 литра. Данные двигатели будут генерировать 156 и 190 л.с. соответственно.