В Татарстана девушка выпала из окна 9 этажа и осталась жива





Сообщение о данном инциденте поступило на единый номер местных экстренных служб. К месту происшествия первыми прибыли представители спасательной службы. Специалистами было установлено, что девушка осталась живой. Как стало известно, она упала на козырёк подъезда. Для спасения жительницы Казани службе спасателей потребовалось воспользоваться трехколенной лестницей.Спасатели аккуратно положили девушку на жесткие носилки, на которых спустили её вниз. Стоит отметить, что пострадавшая, несмотря на все усилия медицинских специалистов, всё-таки скончалась позднее в больнице.