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Опубликовано первое фото Skoda Scala Scout

В Сети опубликовано первое фото внедорожной версии Skoda Scala – с приставкой в названии Scout. Помимо пластика, который идёт по периметру колёсной арки, автомодель больше ничем внешне не отличается от оригинального варианта.
Опубликовано первое фото Skoda Scala Scout

Тем не менее, от производителя нет подтверждения того, что он намерен заняться выпуском внедорожной версии нового автомобиля. Теперь же, благодаря опубликованному фотокадру, вероятность того, что со временем Skoda Scala Scout всё-таки появится в продаже, значительно возросла.

Если это произойдёт, машина, скорее всего, получит 2 мощнейших из линейки двигателя: турбодизель объёмом в 1,6 литра и мощностью в 115 лошадей и 1,5-литровый 150-сильный бензомотор.



 
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 07:11

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