Ксения Собчак вошла в ТОП-10 «Рейтинг травли» медиаперсон
Бывшая телеведущая скандально известной телестройки «Дом-2», а также экс-претендент на пост главы РФ в 2018 году Ксения Собчак попала в ТОП-10 «Рейтинга травли» медийных личностей.
Стоит отметить, что эпатажной тележурналистке компанию в данном рейтинге составили такие известные персоны как Алексей Венедиктов, Юрий Дудь, Владимир Познер и так далее.
Как стало известно, популярный российский телеканал «RP» попросил компанию под названием «Крибрум» подготовить ТОП-10 «Рейтинг травли» звезд. Нужно сказать, что подобный исход событий удивил многих интернет-пользователей.
Сообщается, что изучение демонстрирует, в адрес каких знаменитостей, в том числе и блогеров, и по каким причинам в большинстве случаев появлялись и продолжают возникать различные нелицеприятные высказывания в СМИ, социальных сетях, блогосферах, а также на Telegram-каналах.
Первый выход рейтинга возглавила экс-телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Собчак, показатель критики в адрес которой составил 12,4 процента. Выяснилось, что большой негативный отклик вызвало расставание светской дивы с известным актером и кинорежиссером Максимом Виторганом.
Также на коэффициент повлиял баттл Собчак с солистом рок-коллектива «Ленинград» Сергеем Шнуровым и цена билета на выступление легендарной певицы Аллы Пугачевой, за который Ксения Анатольевна заплатила 250 тысяч рублей, пишет RUSSIAN.RT.
Стоит отметить, что эпатажной тележурналистке компанию в данном рейтинге составили такие известные персоны как Алексей Венедиктов, Юрий Дудь, Владимир Познер и так далее.
Как стало известно, популярный российский телеканал «RP» попросил компанию под названием «Крибрум» подготовить ТОП-10 «Рейтинг травли» звезд. Нужно сказать, что подобный исход событий удивил многих интернет-пользователей.
Сообщается, что изучение демонстрирует, в адрес каких знаменитостей, в том числе и блогеров, и по каким причинам в большинстве случаев появлялись и продолжают возникать различные нелицеприятные высказывания в СМИ, социальных сетях, блогосферах, а также на Telegram-каналах.
Первый выход рейтинга возглавила экс-телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Собчак, показатель критики в адрес которой составил 12,4 процента. Выяснилось, что большой негативный отклик вызвало расставание светской дивы с известным актером и кинорежиссером Максимом Виторганом.
Также на коэффициент повлиял баттл Собчак с солистом рок-коллектива «Ленинград» Сергеем Шнуровым и цена билета на выступление легендарной певицы Аллы Пугачевой, за который Ксения Анатольевна заплатила 250 тысяч рублей, пишет RUSSIAN.RT.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 21:04