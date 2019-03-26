Ученые: Бассейны с шариками смертельно опасны для детей





Работники науки исследовали 6 игровых площадок Штатов. С помощью анализов на шариках из сухих бассейнов были найдены 9 микробов, заражение которыми грозит летальным исходом.С шариков, которые находились на разной глубине, были взяты мазки. На их поверхности была найдена 31 бактерия, в том числе 8 патогенных микроорганизмов и 1 дрожжевой грибок.Одна из обнаруженных бактерий Enterococcus faecalis провоцирует такие болезни как сепсис, эндокардит, менингит и инфекции мочевых путей. Следующая Staphylococcus hominis вызывает инфекции кровотока, а Acinetobacter lwofii способствует тем же заболеваниям, что и первая, а также пневмонии и кожным инфекциям.Риски заражения значительно повышаются, если у ребенка есть ранки и порезы, а иммунитет слабый. В разных сухих бассейнах разное количество бактерий, а это значит, что их по-разному очищают, ведь единых правил по уборке этих сооружений не существует.