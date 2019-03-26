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Mercedes-Benz SL и Bentley Arnage RL: Названы самые элитные машины из личного автопарка Аллы Пугачёвой и Максима Галкина

Экспертами названы самые элитные машины, которые числятся в личном автопарке звёздных супругов Аллы Пугачёвой и Максима Галкина. Любимой моделью шоумена является Bentley Arnage RL, работающий на 8-цилиндровом 6,7-литровом агрегате.
Mercedes-Benz SL и Bentley Arnage RL: Названы самые элитные машины из личного автопарка Аллы Пугачёвой и Максима Галкина

Также Максима Галкина общественность не раз замечала за рулём спортивного автомобиля люкс-класса Mercedes-Benz SL, нынешняя стоимость которого в России – около 8 миллионов рублей. Ещё в интернете распространено фото, на котором артист запечатлён около роскошного Lamborghini Murcielago.

Имеется в автопарке отечественных звёзд шоу-бизнеса и Mercedes-Maybach S стоимость примерно в 10 миллионов рублей, и тюнингованный кроссовер Mercedes-Benz G по цене, если верить слухам, в 30 миллионов.
Mercedes-Benz SL и Bentley Arnage RL: Названы самые элитные машины из личного автопарка Аллы Пугачёвой и Максима Галкина

Audi ТТ – эту модель Алла Пугачёва получила в своё время в подарок от Филиппа Киркорова. Mercedes Pullman – её Примадонне подарил бывший мэр столицы Юрий Лужков.

Также в автопарке знаменитостей – переделанный в лимузин внедорожник Hummer H2, автомодель представительского класса Rolls-Royce Phantom стоимостью в 1 миллион долларов и другие машины.



 
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 07:41

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