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На Урале местный житель убил двухлетнюю девочку из-за разбитого пузырька спирта

На Урале местный житель убил двухлетнюю девочку. Причиной послужил разбитый пузырек спирта. Девочка скончалась от ряда колото-резанных ранений живота и головы.
На Урале местный житель убил двухлетнюю девочку из-за разбитого пузырька спирта

Имеется информация, что в Свердловской области отчим обозлился на малышку, так как она разбила пузырёк спирта. Мужчина, находясь в алкогольном опьянении, нанес девочке массу травм, несовместимых с жизнью. В итоге она скончалась на месте.

По словам старшего помощника руководителя СКР в Свердловской области, мужчине теперь грозит пожизненное заключение. Стоит отметить, что после произошедшего отчим малышки позвонил в отделение полиции, а также дождался приезда сотрудников правоохранительных органов.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:57

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