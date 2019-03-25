На Урале местный житель убил двухлетнюю девочку из-за разбитого пузырька спирта





Имеется информация, что в Свердловской области отчим обозлился на малышку, так как она разбила пузырёк спирта. Мужчина, находясь в алкогольном опьянении, нанес девочке массу травм, несовместимых с жизнью. В итоге она скончалась на месте.По словам старшего помощника руководителя СКР в Свердловской области, мужчине теперь грозит пожизненное заключение. Стоит отметить, что после произошедшего отчим малышки позвонил в отделение полиции, а также дождался приезда сотрудников правоохранительных органов.