АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Составлен ТОП-5 лучших гибридных автомобилей
EUR 72.59 USD 63.77
Курс валют на 23.03.2019

Ольга Бузова не простила Александра Панайотова за публичное оскорбление её вокала

Ведущая «Дома-2» Ольга Бузова не простила Александра Панайотова за публичное оскорбление её вокальных способностей в Instagram. В прошлом году певец резко негативно высказался о нынешних «ведущих реалити-шоу», которые вдруг решают, что хотят петь.
Ольга Бузова не простила Александра Панайотова за публичное оскорбление её вокала

После прошлогоднего конфликта Ольга Бузова всё ещё не простила Александра Панайотова, оскорбившего её способности как певицы. Тогда он написал в Instagram, что крайне возмущён и даже впадает в состояние депрессии от того, что нынешняя публика готова чествовать не великих музыкантов, а «ведущих реалити-шоу», возжелавших петь.

Ольга Бузова остро отреагировала на такие заявления в свой адрес, выразив недовольство услышанным. Певица отметила, что именно от талантливого и умного Панайотова ожидала такого меньше всего.
Ольга Бузова не простила Александра Панайотова за публичное оскорбление её вокала

Недавно по чистой случайности знаменитости снова встретились на одном из мероприятий, где сразу стало понятно, что ведущая «Дома-2» своего обидчика не простила, ведь, заметив его глазами, даже не смогла сделать вид, что рада встрече. Это не помешало Панайотову поздороваться с ней, а также оправдаться перед прессой за то, что тогда он не имел ввиду лично её, а просто обобщил сложившуюся ситуацию.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 20:20

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые назвали самые опасные популярные
Супруга Александра Кокорина Дарья
Дочь Ирины Салтыковой
Британские ученые нашли в Китае
Ксения Собчак вошла в ТОП-10 «Рейтинг
Новый смартфон Lenovo Z6 Pro готовится
На Урале местный житель убил двухлетнюю
В РФ с 1 апреля на 2 % возрастут пенсии
В Татарстана девушка выпала из окна 9
Актриса Юлия Пересильд показала детей
ВЦИОМ: Около 50% россиян готовы
Ольга Бузова не простила Александра
На территории Норвегии под землёй нашли
Составлен ТОП-7 типичных только для
Поклонники удивлены внешними
Дмитрий Тарасов с успехом набирает
Xiaomi представит фирменную технологию
Названы автомобили, пользующиеся
Андрей Черкасов раскритиковал бросающих
Ирина Дубцова опровергла слухи о своём
«Рад служить душам людей»: Дима Билан
Звёзды «Дома-2» дают детям необычные
Экс-участница «Дома-2» Нонна Щукина
Ольгу Бузову опять поймали на
В Казани неизвестные похитили
Легендарный суперкар McLaren F1
Актер Павел Майков увел жену у звезды
Учёные: В момент смерти большинство
Ирина Пинчук вернулась на проект «Дом-2»
Тюнинг-салон Zagato готовит к 100-летию
Просмотреть все новости