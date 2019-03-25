Ольга Бузова не простила Александра Панайотова за публичное оскорбление её вокала





После прошлогоднего конфликта Ольга Бузова всё ещё не простила Александра Панайотова, оскорбившего её способности как певицы. Тогда он написал в Instagram, что крайне возмущён и даже впадает в состояние депрессии от того, что нынешняя публика готова чествовать не великих музыкантов, а «ведущих реалити-шоу», возжелавших петь.Ольга Бузова остро отреагировала на такие заявления в свой адрес, выразив недовольство услышанным. Певица отметила, что именно от талантливого и умного Панайотова ожидала такого меньше всего.Недавно по чистой случайности знаменитости снова встретились на одном из мероприятий, где сразу стало понятно, что ведущая «Дома-2» своего обидчика не простила, ведь, заметив его глазами, даже не смогла сделать вид, что рада встрече. Это не помешало Панайотову поздороваться с ней, а также оправдаться перед прессой за то, что тогда он не имел ввиду лично её, а просто обобщил сложившуюся ситуацию.