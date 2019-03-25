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ВЦИОМ: Около 50% россиян готовы голосовать через интернет

Россияне с каждым годом все больше доверяют всемирной Сети и поддерживают возможность онлайн-голосования. Практически 50% жителей РФ, согласно данным ВЦИОМ, готовы осуществлять волеизъявление через интернет.
ВЦИОМ: Около 50% россиян готовы голосовать через интернет

Перенос голосования в Сеть, отмечают эксперты, значительно облегчил бы жизнь многим, особенно людям, не имеющим возможности сделать выбор по месту прописки. Десять лет назад, как показал опрос ВЦИОМ, к нововведению готовы были почти 34% граждан России. Согласно последним данным, голосовать в Сети желают уже порядка 47% респондентов, а среди молодежи в возрасте 18-24 лет таковых 66%. Позитивно к идее волеизъявления через интернет относятся 54% студентов или выпускников ВУЗов.

Скептически настроены к онлайн-голосованию люди старшего поколения, пишет «Слово и Дело». Сходить на участок и поставить отметку в привычном бюллетене предпочитают 63% опрошенных возрастом свыше 60 лет. Из россиян, не пользующихся Всемирной паутиной, 72% не готовы менять способ голосования. Причиной недоверия к онлайн-выбору 75% россиян назвали манипуляции с голосами, 17% указали на возможные технические сбои и ненадежность системы.



 
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Общество
Добавил: Ева Вит Сегодня, 20:32

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