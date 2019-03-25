Составлен ТОП-7 типичных только для россиян диагнозов





Первым в списке диагнозов, типичных только для россиян, оказалось заболевание молочной железы - мастопатия. Она появилась еще во время Советского Союза. На втором месте расположилась вегетососудистая дистония, лечение от которой малоэффективно, ведь это целый набор недомоганий сосудов и других внутренних органов. Третьим оказался дисбактериоз. Врачи уверены, что это не симптом, а последствие иных недуг. Далее следует остеопороз, который связан с проблемами шейных позвонков. О нем во Всемирной организации здравоохранения также не слышали.Понятие эрозии шейки матки присутствует в мировой медицине, однако в России более серьезно относятся к этому заболеванию и лечат по-другому, иногда даже прибегают к хирургическому вмешательству. Нормальным явлением за границей считается и повышенный тонус матки. Закрывает рейтинг незнакомых ВОЗ российских диагнозов зашлакованность.Эксперты рекомендуют внимательнее относится к своему организму и при необходимости консультироваться с несколькими медиками.