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Составлен ТОП-7 типичных только для россиян диагнозов

В разных странах отличается медицина, исключением не стала и Россия. Специалисты составили ТОП-7 диагнозов, которые ставят российские медики, но которых нет в перечне ВОЗ.
Составлен ТОП-7 типичных только для россиян диагнозов

Первым в списке диагнозов, типичных только для россиян, оказалось заболевание молочной железы - мастопатия. Она появилась еще во время Советского Союза. На втором месте расположилась вегетососудистая дистония, лечение от которой малоэффективно, ведь это целый набор недомоганий сосудов и других внутренних органов. Третьим оказался дисбактериоз. Врачи уверены, что это не симптом, а последствие иных недуг. Далее следует остеопороз, который связан с проблемами шейных позвонков. О нем во Всемирной организации здравоохранения также не слышали.

Понятие эрозии шейки матки присутствует в мировой медицине, однако в России более серьезно относятся к этому заболеванию и лечат по-другому, иногда даже прибегают к хирургическому вмешательству. Нормальным явлением за границей считается и повышенный тонус матки. Закрывает рейтинг незнакомых ВОЗ российских диагнозов зашлакованность.

Эксперты рекомендуют внимательнее относится к своему организму и при необходимости консультироваться с несколькими медиками.



 
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Наука
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 20:19

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