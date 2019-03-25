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Дмитрий Тарасов с успехом набирает лайки в Instagram собственной дочерью

Бывший супруг поющей телеведущей Ольги Бузовой – известный спортсмен Дмитрий Тарасов продолжает с успехом собирать положительные оценки в своем официальном профиле 8-месячной наследницы.
Дмитрий Тарасов с успехом набирает лайки в Instagram собственной дочерью

По мнению многочисленных интернет-пользователей, полузащитник футбольного клуба «Локомотив» думает лишь об одном – о своей популярности.

Нужно сказать, что фолловеры уже давно обратили внимание на то, что Тарасов в последнее время довольно часто выкладывает у себя на страничке в Instagram фотографии, видеозаписи и Stories, на которых запечатлена его младшая наследница Милана.
Дмитрий Тарасов с успехом набирает лайки в Instagram собственной дочерью

Впрочем, именно последняя публикация Дмитрия вызвала в социальных сетях бурю обсуждений. Дело в том, что многие читатели просто-таки убеждены, что футболист только ради пиара выкладывает в Сеть кадры своей 8-месячной наследницы.

«Сегодня мне телефон подкинул новость, что в Новосибирск приехал работать преподавателем нобелевский физик-лауреат из Японии. Уже читали эти новости?..», - написал Тарасов под свежей фотографией.


Стоит отметить, что некоторые пользователи Сети до сих пор так и не поняли, зачем Дмитрий написал подобный пост под снимком, на котором он изображен с маленькой Миланой.

Правда, другие читатели сделали свои выводы, утверждая, что хорошо изучили профиль Тарасова и могут с уверенностью сказать, что кадры спортсмена, на которых запечатлена 8-месячная малышка, набирают больше всего лайков и просмотров.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:09

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