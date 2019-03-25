Новый смартфон Lenovo Z6 Pro готовится к выходу на рынок
27 марта будет представлен новый смартфон Lenovo Z6 Pro. Об этом заявил вице-президент компании Lenovo Group Чанг Ченгфа.
Модель планировалась к презентации на выставке Mobile World Congress, в конце февраля 2019 года. Однако, сроки были перенесены и Lenovo Z6 Pro будет представлен на специальной пресс-конференции.
Из более ранних заявлений представителей компании известно, что новый смартфон поддерживает 5G. Lenovo Group уже заключила соответствующий договор с оператором China Unicom, занимающимся распространением пятого поколения мобильной связи в Китае.
Z6 Pro также позволит делать видеосъемку с применением новой технологии Hyper Video. Пока нет никакой информации об этом новшестве, однако сами сотрудники компании говорят о модели, как об абсолютно «новом виде» и «новом опыте».
Общие технические характеристики Lenovo Z6 Pro были представлены 28 февраля 2019 года в видеоролике на Youtube.
Модель планировалась к презентации на выставке Mobile World Congress, в конце февраля 2019 года. Однако, сроки были перенесены и Lenovo Z6 Pro будет представлен на специальной пресс-конференции.
Из более ранних заявлений представителей компании известно, что новый смартфон поддерживает 5G. Lenovo Group уже заключила соответствующий договор с оператором China Unicom, занимающимся распространением пятого поколения мобильной связи в Китае.
Z6 Pro также позволит делать видеосъемку с применением новой технологии Hyper Video. Пока нет никакой информации об этом новшестве, однако сами сотрудники компании говорят о модели, как об абсолютно «новом виде» и «новом опыте».
Общие технические характеристики Lenovo Z6 Pro были представлены 28 февраля 2019 года в видеоролике на Youtube.
Технологии
Добавил: Осадченко Андрей Сегодня, 20:58