Apple iPhone SE продаются по скидке в $150
Снятые с производятся iPhone SE от Apple продаются по скидке в $100 и $150. Популярность и без того пользующейся спросом у потребителей модели смартфона теперь выросла в разы.
В результате распродажи стоимость iPhone SE с 32 ГБ ОЗУ ныне составляет $250 (при скидке в $100), а модификации с объёмом флеш-накопителя в 128 ГБ при скидке в $150 теперь оценена производителем в $300.
Под условия акции попадают устройства в серой, розовой, золотой и серебряной расцветках корпуса. Скидка будет действовать до тех пор, пока не раскупят все модели.
В результате распродажи стоимость iPhone SE с 32 ГБ ОЗУ ныне составляет $250 (при скидке в $100), а модификации с объёмом флеш-накопителя в 128 ГБ при скидке в $150 теперь оценена производителем в $300.
Под условия акции попадают устройства в серой, розовой, золотой и серебряной расцветках корпуса. Скидка будет действовать до тех пор, пока не раскупят все модели.
Технологии
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 04:11