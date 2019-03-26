Apple iPhone SE продаются по скидке в $150





В результате распродажи стоимость iPhone SE с 32 ГБ ОЗУ ныне составляет $250 (при скидке в $100), а модификации с объёмом флеш-накопителя в 128 ГБ при скидке в $150 теперь оценена производителем в $300.Под условия акции попадают устройства в серой, розовой, золотой и серебряной расцветках корпуса. Скидка будет действовать до тех пор, пока не раскупят все модели.