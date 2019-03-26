АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Составлен ТОП-5 лучших гибридных автомобилей
EUR 72.92 USD 64.50
Курс валют на 26.03.2019

Apple iPhone SE продаются по скидке в $150

Снятые с производятся iPhone SE от Apple продаются по скидке в $100 и $150. Популярность и без того пользующейся спросом у потребителей модели смартфона теперь выросла в разы.
Apple iPhone SE продаются по скидке в $150

В результате распродажи стоимость iPhone SE с 32 ГБ ОЗУ ныне составляет $250 (при скидке в $100), а модификации с объёмом флеш-накопителя в 128 ГБ при скидке в $150 теперь оценена производителем в $300.

Под условия акции попадают устройства в серой, розовой, золотой и серебряной расцветках корпуса. Скидка будет действовать до тех пор, пока не раскупят все модели.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 04:11

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Жена юмориста Николая Бандурина
Apple iPhone SE продаются по скидке в
Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко
Легендарный спорткар Porsche 911 не
Жена Никиты Преснякова Алена Краснова
Учёные: Продолжительность жизни зависит
В США нашлась тайная возлюбленная
Sharp запатентовал сгибающийся смартфон
Ученые назвали самые опасные популярные
Супруга Александра Кокорина Дарья
Дочь Ирины Салтыковой
Британские ученые нашли в Китае
Ксения Собчак вошла в ТОП-10 «Рейтинг
Новый смартфон Lenovo Z6 Pro готовится
На Урале местный житель убил двухлетнюю
В РФ с 1 апреля на 2 % возрастут пенсии
В Татарстана девушка выпала из окна 9
Актриса Юлия Пересильд показала детей
ВЦИОМ: Около 50% россиян готовы
Ольга Бузова не простила Александра
На территории Норвегии под землёй нашли
Составлен ТОП-7 типичных только для
Поклонники удивлены внешними
Дмитрий Тарасов с успехом набирает
Xiaomi представит фирменную технологию
Названы автомобили, пользующиеся
Андрей Черкасов раскритиковал бросающих
Ирина Дубцова опровергла слухи о своём
«Рад служить душам людей»: Дима Билан
Звёзды «Дома-2» дают детям необычные
Просмотреть все новости