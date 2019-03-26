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Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко хочет остаться жить на Мальдивах

После двух недель отпуска сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской заявил о том, что остается жить на Мальдивах. Продюсер сняла видео с Сашей и опубликовала его в сторис в микроблоге Instagram.
Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко хочет остаться жить на Мальдивах

Звездный наследник признался, что он прекрасно провел время, поэтому хотел бы остаться жить в этом райском месте. Яна Рудковская спросила у сына, как он собирается тренироваться, ведь на Мальдивах нет настоящего льда. Но ребенок отметил, что готов кататься на чем придется ради такого чудесного места.

Супруги часто радовали своих фолловеров снимками с отдыха. Некоторым хейтерам показалось, что Саша выглядит несчастным на фотографиях. По их словам, продюсер Димы Билана заставляет ребенка изображать веселье и делает все против воли ребенка. В комментариях пользователи отметили, что ребенку скучно на Мальдивах.

Фигурист и его жена завели себе семейную традицию - отдыхать в этом райском месте каждый год. Но часто вырваться в отпуск у Плющенко и Рудковской не получается, так как у обоих супругов напряженный рабочий график. Саша, несмотря на свой юный возраст, также зарабатывает деньги – принимает участие в постановках своего звездного отца.



 
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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 03:11

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