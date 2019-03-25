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Ирина Дубцова опровергла слухи о своём назначении на должность ведущей «Дома-2»

Известная певица Ирина Дубцова опровергла слухи о своём назначении на должность ведущей «Дома-2» вместо Ольги Бузовой. Такая информация ранее распространилась в Сети после публикации Ольгой Орловой совместного снимка со звездой, являющейся её давней подругой.
Ирина Дубцова опровергла слухи о своём назначении на должность ведущей «Дома-2»

Ирина Дубцова, до которой дошли недавние слухи, решила прокомментировать информацию о её назначении на должность ведущей «Дома-2». Со слов певицы, она не собирается заменять Ольгу Бузову на проекте, а снимок с Ольгой Орловой ни коим образом не является даже намёком на то, что такое возможно.
Ирина Дубцова опровергла слухи о своём назначении на должность ведущей «Дома-2»

Певицы являются давними подругами, которые наконец встретились и вместе сфотографировались, но поклонники тут же расценили это как повод полагать, что Ирина Дубцова в скором времени может занять место Ольги Бузовой, которая в последнее время часто заставляет руководство проекта нервничать своим плотным графиком и совмещением нескольких видов деятельности.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 19:49

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