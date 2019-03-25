Ирина Дубцова опровергла слухи о своём назначении на должность ведущей «Дома-2»





Ирина Дубцова, до которой дошли недавние слухи, решила прокомментировать информацию о её назначении на должность ведущей «Дома-2». Со слов певицы, она не собирается заменять Ольгу Бузову на проекте, а снимок с Ольгой Орловой ни коим образом не является даже намёком на то, что такое возможно.Певицы являются давними подругами, которые наконец встретились и вместе сфотографировались, но поклонники тут же расценили это как повод полагать, что Ирина Дубцова в скором времени может занять место Ольги Бузовой, которая в последнее время часто заставляет руководство проекта нервничать своим плотным графиком и совмещением нескольких видов деятельности.