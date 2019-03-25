Названы автомобили, пользующиеся наибольшей популярностью в Европе





Наилучшим для поездок по городским дорогам признан. За прошлый год владельцами таких машин стали 110 585 человек. Модель отличается ярким внешним видом и экономным двигателем. Авто официально реализуется и на территории РФ, где его стоимость стартует с отметки в 990 тысяч рублей.Самый популярный в 2018 году супермини – это Renault Clio. Среди его преимуществ специалисты называют двигатель, который отличается производительностью и высокой экономичностью. В России машина официально не продаётся.Среди хэтчбеков лидером продаж в прошлом году оказался– один из самых эталонных автомобилей в своём классе. Модель приобрели в 2018 году 257 550 европейцев. Большинство из них привлекает в машине её хорошая управляемость, практичность салона, неплохая эргономика и широкий выбор в линейке двигателей.