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Названы автомобили, пользующиеся наибольшей популярностью в Европе

Зарубежными аналитиками названы автомобили, пользующиеся наибольшей популярностью в Европе. Рейтинг составлялся на основе информации о продажах 2018 года.
Названы автомобили, пользующиеся наибольшей популярностью в Европе

Наилучшим для поездок по городским дорогам признан Fiat 500. За прошлый год владельцами таких машин стали 110 585 человек. Модель отличается ярким внешним видом и экономным двигателем. Авто официально реализуется и на территории РФ, где его стоимость стартует с отметки в 990 тысяч рублей.
Названы автомобили, пользующиеся наибольшей популярностью в Европе

Самый популярный в 2018 году супермини – это Renault Clio. Среди его преимуществ специалисты называют двигатель, который отличается производительностью и высокой экономичностью. В России машина официально не продаётся.
Названы автомобили, пользующиеся наибольшей популярностью в Европе

Среди хэтчбеков лидером продаж в прошлом году оказался Volkswagen Golf – один из самых эталонных автомобилей в своём классе. Модель приобрели в 2018 году 257 550 европейцев. Большинство из них привлекает в машине её хорошая управляемость, практичность салона, неплохая эргономика и широкий выбор в линейке двигателей.



 
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Авто
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 19:56

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