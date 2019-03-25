Ольгу Бузову опять поймали на «воровстве» чужих мыслей

«Будь собой. При любых обстоятельствах и в любой ситуации. Не пытайся быть похожей на кого-то. Не делай из себя идеал, если таковой не являешься. Не ломай себя ради других. Не бойся показаться смешной, странной или немного сумасшедшей..», - написала Бузова.





По мнению некоторых интернет-пользователей, телеведущая реалити-шоу «Дом-2» постоянно «носит маску», а снимает ее лишь дома, когда находится со своими домашними питомцами.Не секрет, что на данный момент Ольга находится в Барселоне, куда она улетела в компании своей любимой мамочки. Известно, что вчера родительница Бузовой праздновала свой день рождения.Ольга призналась поклонникам, что ради такого важного события, как именины дорогой мамочки, решила отложить все свои дела. Впрочем, от социальных сетей Бузова не стала отказываться.Несколько часов назад поющая телеведущая опубликовала у себя на страничке в Instagram новую фотографию, на которой она запечатлена улыбающаяся у моря. Под снимком, как и обычно, Ольга поспешила оставить свои размышления.Правда, мало кто по достоинству оценил мысли звезды. Дело в том, что фолловеры опять поймали Ольгу на «воровстве» чужих мыслей. По словам одной из подписчиц Бузовой, такой же пост есть у одной очень известной украинской журналистки по имени Ксения Василенко.