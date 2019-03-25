В Казани неизвестные похитили 16-летнего юношу прямо на улице





Злоумышленники применили силу, чтоб усадить парня в машину, так как тот пытался сбежать, после чего скрылись. Родители обратились в правоохранительные органы, и они вместе начали поиск подростка.Через сутки, в ночное время 23 марта, пропавший сын сам позвонил родителям. По его словам, все это время его удерживали в квартире.По данному преступлению уже возбуждено уголовное дело. Все лица, участвующие в данном правонарушении, установлены. На данный момент ведется следствие. Предположительно, похищение произошло из-за конфликта между знакомыми юноши и злоумышленниками.