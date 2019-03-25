АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Составлен ТОП-5 лучших гибридных автомобилей
EUR 72.59 USD 63.77
Курс валют на 23.03.2019

В Казани неизвестные похитили 16-летнего юношу прямо на улице

В Казани в вечернее время 22 марта неизвестные люди похитили 16-летнего юношу. Его сутки удерживали в квартире, после чего отпустили.
В Казани неизвестные похитили 16-летнего юношу прямо на улице

Злоумышленники применили силу, чтоб усадить парня в машину, так как тот пытался сбежать, после чего скрылись. Родители обратились в правоохранительные органы, и они вместе начали поиск подростка.

Через сутки, в ночное время 23 марта, пропавший сын сам позвонил родителям. По его словам, все это время его удерживали в квартире.

По данному преступлению уже возбуждено уголовное дело. Все лица, участвующие в данном правонарушении, установлены. На данный момент ведется следствие. Предположительно, похищение произошло из-за конфликта между знакомыми юноши и злоумышленниками.



 
+Дзен +Яндекс новости
Происшествия
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 19:40

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Бузова не простила Александра
На территории Норвегии под землёй нашли
Составлен ТОП-7 типичных только для
Поклонники удивлены внешними
Дмитрий Тарасов с успехом набирает
Xiaomi представит фирменную технологию
Названы автомобили, пользующиеся
Андрей Черкасов раскритиковал бросающих
Ирина Дубцова опровергла слухи о своём
«Рад служить душам людей»: Дима Билан
Звёзды «Дома-2» дают детям необычные
Экс-участница «Дома-2» Нонна Щукина
Ольгу Бузову опять поймали на
В Казани неизвестные похитили
Легендарный суперкар McLaren F1
Актер Павел Майков увел жену у звезды
Учёные: В момент смерти большинство
Ирина Пинчук вернулась на проект «Дом-2»
Тюнинг-салон Zagato готовит к 100-летию
Илья Яббаров потратил на сына за месяц
Подруга Юлии Началовой Елена Метлюк
Представлен бюджетный смартфон
Эксперты: Высадка американских
Влад Соколовский рассказал как пережил
Илья Яббаров утверждает, что Алена
Новый Nissan Juke 2020 модельного года
Названы пять эффективных способов не
Вице-президент «Белых медведей» в
Вера Брежнева показала в Сети снимок в
Анна Брянская набросилась на Романа
Просмотреть все новости