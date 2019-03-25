Экс-участница «Дома-2» Нонна Щукина обвинила Андрея Малахова в избиении

По словам Нонны Щукиной, после съемок ведущий со своими коллегами по программе попросили, чтобы звезда «Дома-2» прошла за кулисы. Там Малахов неожиданно набросился на нее и схватил за волосы, обвинив в том, что девушка пытается сорвать рабочий процесс. Нонна Щукина отметила, что телеведущий бил ее по лицу, оскорблял и унижал ее честь и достоинство.Участница реалити-шоу считает, что ее моральному здоровью был нанесен ущерб. Девушка отказалась прокомментировать журналистам данную публикацию и посоветовала им звонить своему адвокату.Нонна Щукина выросла в Ростовской области в Шахтах. Спустя время ее семья переехала в Северную столицу. Девушка участвовала в реалити-шоу «Дом-2», но осенью 2018 года покинула телестройку.Ранее Нонне Щукиной приписывали романтические отношения с известным рэпером Гуфом. Но девушка опровергла эту информацию. По ее словам, она знакома с музыкантом, но ничего «личного» между ними никогда не было.