Экс-участница «Дома-2» Нонна Щукина обвинила Андрея Малахова в избиении
В микроблоге Instagram было размещено видеообращение, в котором экс-участница «Дома-2» Нонна Щукина обвинила телеведущего Андрея Малахова в избиении. Уроженка Ростовской области заявила, что «это не шутка на первое апреля» и она намерена написать заявление в полицию.
По словам Нонны Щукиной, после съемок ведущий со своими коллегами по программе попросили, чтобы звезда «Дома-2» прошла за кулисы. Там Малахов неожиданно набросился на нее и схватил за волосы, обвинив в том, что девушка пытается сорвать рабочий процесс. Нонна Щукина отметила, что телеведущий бил ее по лицу, оскорблял и унижал ее честь и достоинство.
Участница реалити-шоу считает, что ее моральному здоровью был нанесен ущерб. Девушка отказалась прокомментировать журналистам данную публикацию и посоветовала им звонить своему адвокату.
Нонна Щукина выросла в Ростовской области в Шахтах. Спустя время ее семья переехала в Северную столицу. Девушка участвовала в реалити-шоу «Дом-2», но осенью 2018 года покинула телестройку.
Ранее Нонне Щукиной приписывали романтические отношения с известным рэпером Гуфом. Но девушка опровергла эту информацию. По ее словам, она знакома с музыкантом, но ничего «личного» между ними никогда не было.
По словам Нонны Щукиной, после съемок ведущий со своими коллегами по программе попросили, чтобы звезда «Дома-2» прошла за кулисы. Там Малахов неожиданно набросился на нее и схватил за волосы, обвинив в том, что девушка пытается сорвать рабочий процесс. Нонна Щукина отметила, что телеведущий бил ее по лицу, оскорблял и унижал ее честь и достоинство.
Участница реалити-шоу считает, что ее моральному здоровью был нанесен ущерб. Девушка отказалась прокомментировать журналистам данную публикацию и посоветовала им звонить своему адвокату.
Нонна Щукина выросла в Ростовской области в Шахтах. Спустя время ее семья переехала в Северную столицу. Девушка участвовала в реалити-шоу «Дом-2», но осенью 2018 года покинула телестройку.
Ранее Нонне Щукиной приписывали романтические отношения с известным рэпером Гуфом. Но девушка опровергла эту информацию. По ее словам, она знакома с музыкантом, но ничего «личного» между ними никогда не было.
ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:45