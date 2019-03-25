Звёзды «Дома-2» дают детям необычные имена, чтобы выделиться на фоне остальных





Зрители телестройки «Дом-2» пришли к выводу, что побывавшие или находящиеся в данный момент на «Доме-2» участники стремятся назвать своих детей самыми необычными именами ради того, чтобы выделиться на фоне остальных и врезаться в память оригинальностью.Так, например, бывшие супруги Валерий и Тата Блюменкранц назвали наследницу Беатрисой, считая, что именно это имя будет очень созвучно с их фамилией. Не отстал от них и бывший герой телестройки Вальтер Соломенцев, который нарёк сына именем Луций, но в кругу семьи почему-то обращается к мальчику Люций. Именно это неоднократно становилось поводом для самых разных слухов в Сети, которые мужчина тут же опроверг заявлением, что через «ю» удобнее произносить такое имя.Бывшая проектантка «Дома-2» Юлия Салибекова своего третьего сына назвала Багратом не по собственному желанию, а по совету поклонников в Instagram. Супруги тогда очень хотели девочку, но, узнав пол будущего ребёнка, растерялись, обратившись за помощью в выборе имени к фанатам.Наибольшее удивление у публики вызвало двойное имя дочери Виктории Бони, которую родители нарекли Анджелиной-Летицией. Звезда телестройки сразу же оправдалась, что назвала малышку как свою сестру Ангелину, но проживание заграницей вынудило переиграть имя на Анджелину, а вот Летицией девочку назвал отец Алекс Смерфит.