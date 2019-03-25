АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Составлен ТОП-5 лучших гибридных автомобилей
EUR 72.59 USD 63.77
Курс валют на 23.03.2019

Звёзды «Дома-2» дают детям необычные имена, чтобы выделиться на фоне остальных

Звёзды популярного проекта «Дом-2» дали своим детям необычные имена, чтобы выделиться на фоне остальных. Именно так считают поклонники телестройки, которые за много лет эфиров уже успели услышать много не самых обычных имён.
Звёзды «Дома-2» дают детям необычные имена, чтобы выделиться на фоне остальных


Зрители телестройки «Дом-2» пришли к выводу, что побывавшие или находящиеся в данный момент на «Доме-2» участники стремятся назвать своих детей самыми необычными именами ради того, чтобы выделиться на фоне остальных и врезаться в память оригинальностью.
Звёзды «Дома-2» дают детям необычные имена, чтобы выделиться на фоне остальных

Так, например, бывшие супруги Валерий и Тата Блюменкранц назвали наследницу Беатрисой, считая, что именно это имя будет очень созвучно с их фамилией. Не отстал от них и бывший герой телестройки Вальтер Соломенцев, который нарёк сына именем Луций, но в кругу семьи почему-то обращается к мальчику Люций. Именно это неоднократно становилось поводом для самых разных слухов в Сети, которые мужчина тут же опроверг заявлением, что через «ю» удобнее произносить такое имя.
Звёзды «Дома-2» дают детям необычные имена, чтобы выделиться на фоне остальных

Бывшая проектантка «Дома-2» Юлия Салибекова своего третьего сына назвала Багратом не по собственному желанию, а по совету поклонников в Instagram. Супруги тогда очень хотели девочку, но, узнав пол будущего ребёнка, растерялись, обратившись за помощью в выборе имени к фанатам.
Звёзды «Дома-2» дают детям необычные имена, чтобы выделиться на фоне остальных

Наибольшее удивление у публики вызвало двойное имя дочери Виктории Бони, которую родители нарекли Анджелиной-Летицией. Звезда телестройки сразу же оправдалась, что назвала малышку как свою сестру Ангелину, но проживание заграницей вынудило переиграть имя на Анджелину, а вот Летицией девочку назвал отец Алекс Смерфит.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 19:47

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Бузова не простила Александра
На территории Норвегии под землёй нашли
Составлен ТОП-7 типичных только для
Поклонники удивлены внешними
Дмитрий Тарасов с успехом набирает
Xiaomi представит фирменную технологию
Названы автомобили, пользующиеся
Андрей Черкасов раскритиковал бросающих
Ирина Дубцова опровергла слухи о своём
«Рад служить душам людей»: Дима Билан
Звёзды «Дома-2» дают детям необычные
Экс-участница «Дома-2» Нонна Щукина
Ольгу Бузову опять поймали на
В Казани неизвестные похитили
Легендарный суперкар McLaren F1
Актер Павел Майков увел жену у звезды
Учёные: В момент смерти большинство
Ирина Пинчук вернулась на проект «Дом-2»
Тюнинг-салон Zagato готовит к 100-летию
Илья Яббаров потратил на сына за месяц
Подруга Юлии Началовой Елена Метлюк
Представлен бюджетный смартфон
Эксперты: Высадка американских
Влад Соколовский рассказал как пережил
Илья Яббаров утверждает, что Алена
Новый Nissan Juke 2020 модельного года
Названы пять эффективных способов не
Вице-президент «Белых медведей» в
Вера Брежнева показала в Сети снимок в
Анна Брянская набросилась на Романа
Просмотреть все новости