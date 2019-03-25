Звёзды «Дома-2» дают детям необычные имена, чтобы выделиться на фоне остальных
Звёзды популярного проекта «Дом-2» дали своим детям необычные имена, чтобы выделиться на фоне остальных. Именно так считают поклонники телестройки, которые за много лет эфиров уже успели услышать много не самых обычных имён.
Зрители телестройки «Дом-2» пришли к выводу, что побывавшие или находящиеся в данный момент на «Доме-2» участники стремятся назвать своих детей самыми необычными именами ради того, чтобы выделиться на фоне остальных и врезаться в память оригинальностью.
Так, например, бывшие супруги Валерий и Тата Блюменкранц назвали наследницу Беатрисой, считая, что именно это имя будет очень созвучно с их фамилией. Не отстал от них и бывший герой телестройки Вальтер Соломенцев, который нарёк сына именем Луций, но в кругу семьи почему-то обращается к мальчику Люций. Именно это неоднократно становилось поводом для самых разных слухов в Сети, которые мужчина тут же опроверг заявлением, что через «ю» удобнее произносить такое имя.
Бывшая проектантка «Дома-2» Юлия Салибекова своего третьего сына назвала Багратом не по собственному желанию, а по совету поклонников в Instagram. Супруги тогда очень хотели девочку, но, узнав пол будущего ребёнка, растерялись, обратившись за помощью в выборе имени к фанатам.
Наибольшее удивление у публики вызвало двойное имя дочери Виктории Бони, которую родители нарекли Анджелиной-Летицией. Звезда телестройки сразу же оправдалась, что назвала малышку как свою сестру Ангелину, но проживание заграницей вынудило переиграть имя на Анджелину, а вот Летицией девочку назвал отец Алекс Смерфит.
Зрители телестройки «Дом-2» пришли к выводу, что побывавшие или находящиеся в данный момент на «Доме-2» участники стремятся назвать своих детей самыми необычными именами ради того, чтобы выделиться на фоне остальных и врезаться в память оригинальностью.
Так, например, бывшие супруги Валерий и Тата Блюменкранц назвали наследницу Беатрисой, считая, что именно это имя будет очень созвучно с их фамилией. Не отстал от них и бывший герой телестройки Вальтер Соломенцев, который нарёк сына именем Луций, но в кругу семьи почему-то обращается к мальчику Люций. Именно это неоднократно становилось поводом для самых разных слухов в Сети, которые мужчина тут же опроверг заявлением, что через «ю» удобнее произносить такое имя.
Бывшая проектантка «Дома-2» Юлия Салибекова своего третьего сына назвала Багратом не по собственному желанию, а по совету поклонников в Instagram. Супруги тогда очень хотели девочку, но, узнав пол будущего ребёнка, растерялись, обратившись за помощью в выборе имени к фанатам.
Наибольшее удивление у публики вызвало двойное имя дочери Виктории Бони, которую родители нарекли Анджелиной-Летицией. Звезда телестройки сразу же оправдалась, что назвала малышку как свою сестру Ангелину, но проживание заграницей вынудило переиграть имя на Анджелину, а вот Летицией девочку назвал отец Алекс Смерфит.