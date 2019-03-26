Легендарный спорткар Porsche 911 не станет электромобилем





Легендарная марка авто начала выпускаться с 1964 года. Вскоре Porsche 911 стала одной из самых популярных спортивных марок компании, вследствие удачного дизайна, хороших характеристик, а также соотношения цены и качества. Автомобиль традиционно выпускается в двух модификациях: купе и кабриолет. Неоднократно суперкар выигрывал престижные автогонки. Журнал Forbes назвал Porsche 911 в десятке автомобилей, изменивших мир, как самую массово выпускающуюся спортивную машину в мире.Теперь поклонники классической 911-ки могут быть уверены, что суперкар не последует за модной тенденцией современности и сохранит в комплектации двигатель внутреннего сгорания. Ранее уже была представлена обновленная версия кабриолета. Более подробной информацией о купе компания Porsche AG не делится. Есть основание полагать, что презентация нового Porsche 911 состоится уже в 2019 году.