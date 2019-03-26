АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Составлен ТОП-5 лучших гибридных автомобилей
EUR 72.92 USD 64.50
Курс валют на 26.03.2019

Легендарный спорткар Porsche 911 не станет электромобилем

Легендарный спорткар Porsche 911 будет и дальше оснащаться двигателем внутреннего сгорания. В этом заверил генеральный директор автопроизводителя Оливер Блюм, в интервью изданию Porschephiles.
Легендарный спорткар Porsche 911 не станет электромобилем

Легендарная марка авто начала выпускаться с 1964 года. Вскоре Porsche 911 стала одной из самых популярных спортивных марок компании, вследствие удачного дизайна, хороших характеристик, а также соотношения цены и качества. Автомобиль традиционно выпускается в двух модификациях: купе и кабриолет. Неоднократно суперкар выигрывал престижные автогонки. Журнал Forbes назвал Porsche 911 в десятке автомобилей, изменивших мир, как самую массово выпускающуюся спортивную машину в мире.

Теперь поклонники классической 911-ки могут быть уверены, что суперкар не последует за модной тенденцией современности и сохранит в комплектации двигатель внутреннего сгорания. Ранее уже была представлена обновленная версия кабриолета. Более подробной информацией о купе компания Porsche AG не делится. Есть основание полагать, что презентация нового Porsche 911 состоится уже в 2019 году.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Осадченко Андрей Сегодня, 02:11

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Легендарный спорткар Porsche 911 не
Жена Никиты Преснякова Алена Краснова
Учёные: Продолжительность жизни зависит
В США нашлась тайная возлюбленная
Sharp запатентовал сгибающийся смартфон
Ученые назвали самые опасные популярные
Супруга Александра Кокорина Дарья
Дочь Ирины Салтыковой
Британские ученые нашли в Китае
Ксения Собчак вошла в ТОП-10 «Рейтинг
Новый смартфон Lenovo Z6 Pro готовится
На Урале местный житель убил двухлетнюю
В РФ с 1 апреля на 2 % возрастут пенсии
В Татарстана девушка выпала из окна 9
Актриса Юлия Пересильд показала детей
ВЦИОМ: Около 50% россиян готовы
Ольга Бузова не простила Александра
На территории Норвегии под землёй нашли
Составлен ТОП-7 типичных только для
Поклонники удивлены внешними
Дмитрий Тарасов с успехом набирает
Xiaomi представит фирменную технологию
Названы автомобили, пользующиеся
Андрей Черкасов раскритиковал бросающих
Ирина Дубцова опровергла слухи о своём
«Рад служить душам людей»: Дима Билан
Звёзды «Дома-2» дают детям необычные
Экс-участница «Дома-2» Нонна Щукина
Ольгу Бузову опять поймали на
В Казани неизвестные похитили
Просмотреть все новости