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Актриса Юлия Пересильд показала детей от Алексея Учителя

Заслуженная артистка Российской Федерации Юлия Пересильд на своей странице в Instagram выложила снимок с дочерьми от сценариста Алексея Ефремовича Учителя. Поклонники восхищены нежным фото.
Актриса Юлия Пересильд показала детей от Алексея Учителя

Два года назад 34-летняя Юлия Пересильд перестала держать в тайне отношения с 67-летним Алексеем Учителем. В то же время и мужчина признался, что является отцом детей актрисы. Партнеры имеют двух дочерей - Аню, возраст которой уже 9 лет, и Марию, которой 6 лет.

Недавно звезда опубликовала в одной из социальных сетей фото с девочками, под которым написала о просьбе ее не тревожить, ведь она убежала от всех со своими «подружками». Также Пересильд отметила свою старшую дочь, которая уже тоже есть в Instagram.

Публикация собрала множество комментариев, где фанаты артистки восхищаются нежностью кадра и отмечают красивую внешность детей.



 
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ШоуБиз
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 20:44

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