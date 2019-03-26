Жена Никиты Преснякова Алена Краснова намекнула на переезд в США

По словам модели, Нью-Йорк – это полностью «их город». Алена Краснова отметила, что ей хочется возвращаться туда вновь и вновь. Супруга внука Примадонны не против поселиться в американском мегаполисе навсегда. Она рассказала подписчикам, что с Никитой Пресняковым они не были там три года и за этот период в Нью-Йорке очень многое изменилось. Модель была впечатлена тем, что построили столько всего нового и современного там.У молодой семьи есть собственная недвижимость в столице России. Алла Пугачева подарила Никите Преснякову и его супруге квартиру в Москве. Но они пока не решили, в какой стране хотят жить и стоить карьеру. У сына Кристины Орбакайте есть своя собственная рок-группа. Также он играет в столичном театре, поэтому пока привязан к Москве. Никита Пресняков и Алена Краснова много путешествуют, чтобы присмотреться к различным городам и сделать выбор между жизнью в России и за рубежом. Модель неоднократно говорила, что они с мужем рассматривают возможность переезда в другую страну.