АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Составлен ТОП-5 лучших гибридных автомобилей
EUR 72.92 USD 64.50
Курс валют на 26.03.2019

Жена Никиты Преснякова Алена Краснова намекнула на переезд в США

В своим микроблоге Instagram Алена Краснова поделилась с поклонниками впечатлениями о поездке в Нью-Йорк. Жена Никиты Преснякова намекнула фолловерам на переезд в США.
Жена Никиты Преснякова Алена Краснова намекнула на переезд в США

По словам модели, Нью-Йорк – это полностью «их город». Алена Краснова отметила, что ей хочется возвращаться туда вновь и вновь. Супруга внука Примадонны не против поселиться в американском мегаполисе навсегда. Она рассказала подписчикам, что с Никитой Пресняковым они не были там три года и за этот период в Нью-Йорке очень многое изменилось. Модель была впечатлена тем, что построили столько всего нового и современного там.

У молодой семьи есть собственная недвижимость в столице России. Алла Пугачева подарила Никите Преснякову и его супруге квартиру в Москве. Но они пока не решили, в какой стране хотят жить и стоить карьеру. У сына Кристины Орбакайте есть своя собственная рок-группа. Также он играет в столичном театре, поэтому пока привязан к Москве. Никита Пресняков и Алена Краснова много путешествуют, чтобы присмотреться к различным городам и сделать выбор между жизнью в России и за рубежом. Модель неоднократно говорила, что они с мужем рассматривают возможность переезда в другую страну.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 01:11

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Легендарный спорткар Porsche 911 не
Жена Никиты Преснякова Алена Краснова
Учёные: Продолжительность жизни зависит
В США нашлась тайная возлюбленная
Sharp запатентовал сгибающийся смартфон
Ученые назвали самые опасные популярные
Супруга Александра Кокорина Дарья
Дочь Ирины Салтыковой
Британские ученые нашли в Китае
Ксения Собчак вошла в ТОП-10 «Рейтинг
Новый смартфон Lenovo Z6 Pro готовится
На Урале местный житель убил двухлетнюю
В РФ с 1 апреля на 2 % возрастут пенсии
В Татарстана девушка выпала из окна 9
Актриса Юлия Пересильд показала детей
ВЦИОМ: Около 50% россиян готовы
Ольга Бузова не простила Александра
На территории Норвегии под землёй нашли
Составлен ТОП-7 типичных только для
Поклонники удивлены внешними
Дмитрий Тарасов с успехом набирает
Xiaomi представит фирменную технологию
Названы автомобили, пользующиеся
Андрей Черкасов раскритиковал бросающих
Ирина Дубцова опровергла слухи о своём
«Рад служить душам людей»: Дима Билан
Звёзды «Дома-2» дают детям необычные
Экс-участница «Дома-2» Нонна Щукина
Ольгу Бузову опять поймали на
В Казани неизвестные похитили
Просмотреть все новости