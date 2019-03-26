Учёные: Продолжительность жизни зависит от уровня половых гормонов





Исследователи из Западной Австралии смогли установить, что половые гормоны воздействуют на скорость старения представителей сильного пола, а также могут определять шансы на долголетие. В данном случае учёным пришлось изучить состояние здоровья около 3 000 пожилых добровольцев возрастом 79-89 лет. У подопытных взяли образцы крови мужчин, а также извлекли лейкоциты, чтобы измерить длину теломер. Речь идёт о концевых участках хромосом, которые защищают ДНК от повреждений. Они укорачиваются в случае каждого деления клетки. При достижении предельной величины укорачивание становится невозможным и клетка погибает. Люди, имеющие генетически обусловленную низкую продолжительность жизни, обладают теломерами, не отличающимися существенной длиной. Исследователи заметили, что мужчины, имеющих высокий уровень тестостерона, станолона в крови, являются носителями длинных теломер, обеспечивающих клеткам продолжительный цикл жизни.Пожилые мужчины, имеющие высокий уровень данного вещества в крови, имели более крепкий и моложавый вид в сравнении со сверстниками. При этом мужчины с пониженным содержанием эстрадиола умирали намного раньше.