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Ирина Пинчук вернулась на проект «Дом-2»

Бывшая избранница Романа Гриценко и Валерия Блюменкранца – 24-летняя Ирина Пинчук призналась, что вернулась на телепроект «Дом-2».
Ирина Пинчук вернулась на проект «Дом-2»

По словам длинноволосой красавицы, она на самом деле покинула скандально известную телестройку, однако спустя несколько дней все-таки решила вернуться.

Буквально час назад Ирина Пинчук выходила со своей странички в Instagram в очередной прямой эфир, в котором сообщила поклонникам, что не уходит с реалити-шоу «Дом-2».

Выяснилось, что брюнетка решила покинуть проект после недавнего телешоу «Бородина против Бузову», на котором ее выставили в «некрасивом свете». Впрочем, руководство телестройки не смогло так просто отпустить за Периметр одну из самых ярких участниц «Дома-2» и попросили Ирину хорошо подумать по этому поводу.
Ирина Пинчук вернулась на проект «Дом-2»

Пинчук утверждает, что продюсеры реалити-шоу отпустили ее с проекта на несколько дней, чтобы она смогла «выдохнуть» и обдуманно принять решение.

«Было очень не приятное шоу в четверг и я психанула.Мне ведущие дали время выдохнуть до понедельника..», - рассказала Ирина в прямом эфире.

Также длинноволосая красавица поведала подписчикам, как обстоят дела у ее экс-возлюбленного Романа Гриценко, который, как известно, скоропостижно, спустя две недели после прихода, сбежал с «Дома-2».

«С Грицом ничего..Он счастлив, у него отношения, у него все хорошо», - отметила Пинчук.

К слову, видео последнего прямого эфира Ирины уже появилось в социальных сетях.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:04

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