Ирина Пинчук вернулась на проект «Дом-2»

«Было очень не приятное шоу в четверг и я психанула.Мне ведущие дали время выдохнуть до понедельника..», - рассказала Ирина в прямом эфире.

«С Грицом ничего..Он счастлив, у него отношения, у него все хорошо», - отметила Пинчук.



