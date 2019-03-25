Ирина Пинчук вернулась на проект «Дом-2»
Бывшая избранница Романа Гриценко и Валерия Блюменкранца – 24-летняя Ирина Пинчук призналась, что вернулась на телепроект «Дом-2».
По словам длинноволосой красавицы, она на самом деле покинула скандально известную телестройку, однако спустя несколько дней все-таки решила вернуться.
Буквально час назад Ирина Пинчук выходила со своей странички в Instagram в очередной прямой эфир, в котором сообщила поклонникам, что не уходит с реалити-шоу «Дом-2».
Выяснилось, что брюнетка решила покинуть проект после недавнего телешоу «Бородина против Бузову», на котором ее выставили в «некрасивом свете». Впрочем, руководство телестройки не смогло так просто отпустить за Периметр одну из самых ярких участниц «Дома-2» и попросили Ирину хорошо подумать по этому поводу.
Пинчук утверждает, что продюсеры реалити-шоу отпустили ее с проекта на несколько дней, чтобы она смогла «выдохнуть» и обдуманно принять решение.
Также длинноволосая красавица поведала подписчикам, как обстоят дела у ее экс-возлюбленного Романа Гриценко, который, как известно, скоропостижно, спустя две недели после прихода, сбежал с «Дома-2».
К слову, видео последнего прямого эфира Ирины уже появилось в социальных сетях.
По словам длинноволосой красавицы, она на самом деле покинула скандально известную телестройку, однако спустя несколько дней все-таки решила вернуться.
Буквально час назад Ирина Пинчук выходила со своей странички в Instagram в очередной прямой эфир, в котором сообщила поклонникам, что не уходит с реалити-шоу «Дом-2».
Выяснилось, что брюнетка решила покинуть проект после недавнего телешоу «Бородина против Бузову», на котором ее выставили в «некрасивом свете». Впрочем, руководство телестройки не смогло так просто отпустить за Периметр одну из самых ярких участниц «Дома-2» и попросили Ирину хорошо подумать по этому поводу.
Пинчук утверждает, что продюсеры реалити-шоу отпустили ее с проекта на несколько дней, чтобы она смогла «выдохнуть» и обдуманно принять решение.
«Было очень не приятное шоу в четверг и я психанула.Мне ведущие дали время выдохнуть до понедельника..», - рассказала Ирина в прямом эфире.
Также длинноволосая красавица поведала подписчикам, как обстоят дела у ее экс-возлюбленного Романа Гриценко, который, как известно, скоропостижно, спустя две недели после прихода, сбежал с «Дома-2».
«С Грицом ничего..Он счастлив, у него отношения, у него все хорошо», - отметила Пинчук.
К слову, видео последнего прямого эфира Ирины уже появилось в социальных сетях.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:04