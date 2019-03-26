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Жена юмориста Николая Бандурина рассказала Дмитрию Шепелеву об измене мужу

Во время ток-шоу «На самом деле» жена юмориста Николая Бандурина рассказала ведущему Дмитрию Шепелеву об измене мужу. Накануне в семье знаменитости разгорелся скандал.
Жена юмориста Николая Бандурина рассказала Дмитрию Шепелеву об измене мужу

В студию пришел Дмитрий Толкачев, который сообщил юмористу, что на протяжении многих лет был любовником его супруги Марины. По словам бизнесмена, жена Николая Бандурина 32 года назад забеременела от него и родила девочку Катю. Он утверждает, что все эти годы известный юморист воспитывал чужого ребенка.

Дмитрий Толкачев признался, что Марина тогда сообщила ему о беременности, но попросила, если он ее действительно любит, «отойти в сторону». Женщина тогда отдала предпочтение Николаю Бандурину, так как он казался ей перспективным мужчиной. Предприниматель сделал, как она просила, но на протяжении всех этих лет питал к Марине чувства.

Дмитрию Шепелеву рассказали, что и сам юморист был уличен в изменах. Любовник решил воспользоваться этим моментом и пригласил оскорбленную мужем Марину в кафе. Между ними вновь завязались любовные отношения. Но жена Николая Бандурина была оскорблена словами предпринимателя и заявила, что видит его впервые. Но в студии «На самом деле» показали кадры, на которых она была запечатлена в объятьях Дмитрия Толкачева.

Дочь Марины и юмориста прошла тест ДНК, но вероятность того, что она является близкой родственницей бизнесмена, составила 0%. В конце программы выяснилось, что Дмитрий Толкачев сговорился с Ириной Деминой, которая является экс-любовницей Николая Бандурина. Они решили отомстить звездной семье за то, что отдали предпочтение не им.



 
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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 05:11

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