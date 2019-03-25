АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Составлен ТОП-5 лучших гибридных автомобилей
EUR 72.59 USD 63.77
Курс валют на 23.03.2019

Актер Павел Майков увел жену у звезды сериала «Екатерина.Взлет» Михаила Горевого

Героем программы «Судьба человека» стал актер Павел Майков. Брат Анастасии Стоцкой рассказал о том, что увел жену у звезды сериала «Екатерина. Взлет» Михаила Горевого, который был на тот момент его другом.
Актер Павел Майков увел жену у звезды сериала «Екатерина.Взлет» Михаила Горевого

Павел Майков познакомился со своей первой супругой Катей во время съемок мюзикла «Метро». Уже через год отношений актеру стало понятно, что им не по пути, но развелись супруги только тогда, когда сыну исполнилось 4 года. По своему опыту звезда сериала «Бригада» считает, что расставаться лучше, когда детям 1-2 года, чтобы это не было так болезненно. Не стоит затягивать этот момент, если понятно, что отношения «не клеятся».

Причиной развода стала новая любовь, так как Павел Майков обратил внимание на возлюбленную своего друга Михаила Горевого. Но актер рассказал ведущему, что Мария Саффо не была официально супругой звезды сериала «Екатерина. Взлет». К тому же, актер обижал ее и она не собиралась выходить за него замуж. Сложность ситуации заключается и в том, что Мария Саффо была крестной ребенка Павла Майкова и близкой подругой его первой жены. По словам исполнителя роли Пчелы эта «санта-барбара» длилась около полутора лет, пока он не убедился, что его чувства взаимны. Пара вместе уже 14 лет и надеются, что Бог даст им совместного ребенка.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:20

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Бузова не простила Александра
На территории Норвегии под землёй нашли
Составлен ТОП-7 типичных только для
Поклонники удивлены внешними
Дмитрий Тарасов с успехом набирает
Xiaomi представит фирменную технологию
Названы автомобили, пользующиеся
Андрей Черкасов раскритиковал бросающих
Ирина Дубцова опровергла слухи о своём
«Рад служить душам людей»: Дима Билан
Звёзды «Дома-2» дают детям необычные
Экс-участница «Дома-2» Нонна Щукина
Ольгу Бузову опять поймали на
В Казани неизвестные похитили
Легендарный суперкар McLaren F1
Актер Павел Майков увел жену у звезды
Учёные: В момент смерти большинство
Ирина Пинчук вернулась на проект «Дом-2»
Тюнинг-салон Zagato готовит к 100-летию
Илья Яббаров потратил на сына за месяц
Подруга Юлии Началовой Елена Метлюк
Представлен бюджетный смартфон
Эксперты: Высадка американских
Влад Соколовский рассказал как пережил
Илья Яббаров утверждает, что Алена
Новый Nissan Juke 2020 модельного года
Названы пять эффективных способов не
Вице-президент «Белых медведей» в
Вера Брежнева показала в Сети снимок в
Анна Брянская набросилась на Романа
Просмотреть все новости