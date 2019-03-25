Актер Павел Майков увел жену у звезды сериала «Екатерина.Взлет» Михаила Горевого

Павел Майков познакомился со своей первой супругой Катей во время съемок мюзикла «Метро». Уже через год отношений актеру стало понятно, что им не по пути, но развелись супруги только тогда, когда сыну исполнилось 4 года. По своему опыту звезда сериала «Бригада» считает, что расставаться лучше, когда детям 1-2 года, чтобы это не было так болезненно. Не стоит затягивать этот момент, если понятно, что отношения «не клеятся».Причиной развода стала новая любовь, так как Павел Майков обратил внимание на возлюбленную своего друга Михаила Горевого. Но актер рассказал ведущему, что Мария Саффо не была официально супругой звезды сериала «Екатерина. Взлет». К тому же, актер обижал ее и она не собиралась выходить за него замуж. Сложность ситуации заключается и в том, что Мария Саффо была крестной ребенка Павла Майкова и близкой подругой его первой жены. По словам исполнителя роли Пчелы эта «санта-барбара» длилась около полутора лет, пока он не убедился, что его чувства взаимны. Пара вместе уже 14 лет и надеются, что Бог даст им совместного ребенка.