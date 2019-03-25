Дочь Ирины Салтыковой продемонстрировала фигуру в бикини

Алиса Салтыкова пошла по стопам матери и сейчас профессионально занимается музыкой. От знаменитой родительницы она взяла не только вокальные способности, но и приятную внешность. Часто их называют сестрами, ведь они очень похожи. Помимо этого, дочь Ирины Салтыковой имеет такое же телосложение, как у нее.Недавно девушка выложила в одной из социальных сетей фотографии с отдыха, где демонстрирует свое тело в бикини. Ее подписчики отметили в комментариях, что она обладает идеальной фигурой.Сама Алиса Салтыкова говорит, что ей не нужно предпринимать особых усилий, чтоб поддерживать стройность. Она не сидит на диетах и не ходит в спортзалы, а просто ведет активный образ жизни. Главным фактором своего телосложения девушка считает прекрасную генетику.