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Дочь Ирины Салтыковой продемонстрировала фигуру в бикини

Дочь российской певицы Ирины Салтыковой Алиса на своей странице в Instagram опубликовала снимки, на которых позирует в откровенном купальнике. Подписчики девушки отметили, что у нее идеальная фигура.
Дочь Ирины Салтыковой продемонстрировала фигуру в бикини

Алиса Салтыкова пошла по стопам матери и сейчас профессионально занимается музыкой. От знаменитой родительницы она взяла не только вокальные способности, но и приятную внешность. Часто их называют сестрами, ведь они очень похожи. Помимо этого, дочь Ирины Салтыковой имеет такое же телосложение, как у нее.

Недавно девушка выложила в одной из социальных сетей фотографии с отдыха, где демонстрирует свое тело в бикини. Ее подписчики отметили в комментариях, что она обладает идеальной фигурой.

Сама Алиса Салтыкова говорит, что ей не нужно предпринимать особых усилий, чтоб поддерживать стройность. Она не сидит на диетах и не ходит в спортзалы, а просто ведет активный образ жизни. Главным фактором своего телосложения девушка считает прекрасную генетику.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 21:11

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