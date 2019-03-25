Вице-президент «Белых медведей» в недоумении от увольнения педагога из-за фото в купальнике
Галина Лопатина, вице-президент федерации «Белые медведи», объединяющей людей, которые ценят здоровый образ жизни и закаливание организма, прокомментировала инцидент с увольнением молодого педагога из Барнаула за публикацию в соцсети фото в закрытом купальнике. Специалист заявила, что она находится в недоумении от сложившейся ситуации.
Известно, что учительница принимала участие в акции, приуроченной к зимней Универсиаде. Мероприятие проходило около озера Пионерское, в котором молодой педагог искупалась, после чего сфотографировалась с турниками, а кадром поделилась с пользователями соцсети. На снимке педагог запечатлена в цельном тёмном купальнике с медалями на шее и грамотой в руках, она стоит около водоёма босая на снегу.
Публикация спровоцировала скандал в среде родители, и мама одного из учеников потребовала от руководства школы, в котором преподавала учительница, её увольнения, написав соответствующую жалобу. Кроме того, уже ушедшего с работы педагога и её ребёнка подвергли травле в соцсетях, публикуя сообщения с угрозами.
Галина Лопатина в беседе с корреспондентом издания Nation News заявила: ей никогда бы и в голову не пришло, что нечто подобное может случиться из-за невинного фотоснимка. Вице-президент «Белых медведей» назвала учительницу талантливым специалистом, пользовавшимся уважением со стороны учеников, а решение руководства школы – вызывающим у неё негодование.
Галина Лопатина выразила мнение, что благодаря огласке инцидента в средствах массовой информации уволенный педагог сумеет добиться справедливости и восстановиться на работе.
Известно, что учительница принимала участие в акции, приуроченной к зимней Универсиаде. Мероприятие проходило около озера Пионерское, в котором молодой педагог искупалась, после чего сфотографировалась с турниками, а кадром поделилась с пользователями соцсети. На снимке педагог запечатлена в цельном тёмном купальнике с медалями на шее и грамотой в руках, она стоит около водоёма босая на снегу.
Публикация спровоцировала скандал в среде родители, и мама одного из учеников потребовала от руководства школы, в котором преподавала учительница, её увольнения, написав соответствующую жалобу. Кроме того, уже ушедшего с работы педагога и её ребёнка подвергли травле в соцсетях, публикуя сообщения с угрозами.
Галина Лопатина в беседе с корреспондентом издания Nation News заявила: ей никогда бы и в голову не пришло, что нечто подобное может случиться из-за невинного фотоснимка. Вице-президент «Белых медведей» назвала учительницу талантливым специалистом, пользовавшимся уважением со стороны учеников, а решение руководства школы – вызывающим у неё негодование.
Галина Лопатина выразила мнение, что благодаря огласке инцидента в средствах массовой информации уволенный педагог сумеет добиться справедливости и восстановиться на работе.
Происшествия
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 18:04