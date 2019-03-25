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Влад Соколовский рассказал как пережил развод с Ритой Дакотой

Российский исполнитель Влад Соколовский первый раз откровенно поделился о том, как пережил развод с певицей Ритой Дакотой. Об этом он рассказал в передаче продюсера Дениса Ковальского на YouTube.
Влад Соколовский рассказал как пережил развод с Ритой Дакотой

Летом 2018 года появилась информация о разводе Влада Соколовского и Риты Дакоты. Ранее звездную пару считали одной из самых крепких в шоу-бизнесе. По словам девушки, она узнала об изменах супруга и не захотела далее продолжать отношения, так как не смогла простить предательства. Некоторое время назад исполнительница еще чувствовала душевную боль, но потом нашла утешение в искусстве.

Недавно Влад Соколовский признался, что рухнуло все самое лучшее в его жизни. Он осознает, что сделал это своими руками. После данных слов артист дал обещание больше не предавать близких людей. У экс-супругов растет 2-летняя дочь Мия, поэтому они решили сохранить хорошие отношения.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 18:26

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