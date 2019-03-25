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Анна Брянская набросилась на Романа Жукова за то, что он надел ей на голову картонную коробку

Бывшая девушка Захара Саленко – Анна Брянская накинулась на новенького участника реалити-шоу «Дом-2» Романа Жукова за то, что он надел ей на голову пустую картонную коробку.
Анна Брянская набросилась на Романа Жукова за то, что он надел ей на голову картонную коробку

Как оказалось, брюнетка не смогла стерпеть подобных унижений, поэтому решила дать понять молодому человеку и коллективу, что ей все это было неприятно.

Вчера в социальных сетях появился анонс свежего выпуска телешоу «Остров любви», который уже сегодня выйдет в эфир телеканала «ТНТ». На видеоролике запечатлена очередная драка, произошедшая на Сейшельских островах.

На записи видно, что потасовка между Брянской и Жуковым случилась во время конкурса, который предложил Алексей Купин. Анне не понравилось то, что Роману нужно было надеть ей на голову картонную коробку, о чем она поспешила заявить возлюбленному Майи Донцовой.
Анна Брянская набросилась на Романа Жукова за то, что он надел ей на голову картонную коробку

Впрочем, Купин никак не отреагировал на заявления Брянской, после чего Жуков тут же надел на девушку коробку, как только та отвернулась к нему спиной. Нужно сказать, что никто не попытался вступиться за Анну. Коллектив, в том числе и Алексей, просто молча наблюдали за происходящим.

К слову, избранник Донцовой лишь в конце потасовки заявил Брянской и Жукову, что никому не нужны на Сейшельских островах драки. Также Алексей отметил, что Анна и Роман должны помириться, ведь это был всего лишь конкурс.

«Я надеюсь, что вы сможете поговорить и разобраться в данной ситуации», - заявил Купин.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:55

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