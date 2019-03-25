Анна Брянская набросилась на Романа Жукова за то, что он надел ей на голову картонную коробку
Бывшая девушка Захара Саленко – Анна Брянская накинулась на новенького участника реалити-шоу «Дом-2» Романа Жукова за то, что он надел ей на голову пустую картонную коробку.
Как оказалось, брюнетка не смогла стерпеть подобных унижений, поэтому решила дать понять молодому человеку и коллективу, что ей все это было неприятно.
Вчера в социальных сетях появился анонс свежего выпуска телешоу «Остров любви», который уже сегодня выйдет в эфир телеканала «ТНТ». На видеоролике запечатлена очередная драка, произошедшая на Сейшельских островах.
На записи видно, что потасовка между Брянской и Жуковым случилась во время конкурса, который предложил Алексей Купин. Анне не понравилось то, что Роману нужно было надеть ей на голову картонную коробку, о чем она поспешила заявить возлюбленному Майи Донцовой.
Впрочем, Купин никак не отреагировал на заявления Брянской, после чего Жуков тут же надел на девушку коробку, как только та отвернулась к нему спиной. Нужно сказать, что никто не попытался вступиться за Анну. Коллектив, в том числе и Алексей, просто молча наблюдали за происходящим.
К слову, избранник Донцовой лишь в конце потасовки заявил Брянской и Жукову, что никому не нужны на Сейшельских островах драки. Также Алексей отметил, что Анна и Роман должны помириться, ведь это был всего лишь конкурс.
Как оказалось, брюнетка не смогла стерпеть подобных унижений, поэтому решила дать понять молодому человеку и коллективу, что ей все это было неприятно.
Вчера в социальных сетях появился анонс свежего выпуска телешоу «Остров любви», который уже сегодня выйдет в эфир телеканала «ТНТ». На видеоролике запечатлена очередная драка, произошедшая на Сейшельских островах.
На записи видно, что потасовка между Брянской и Жуковым случилась во время конкурса, который предложил Алексей Купин. Анне не понравилось то, что Роману нужно было надеть ей на голову картонную коробку, о чем она поспешила заявить возлюбленному Майи Донцовой.
Впрочем, Купин никак не отреагировал на заявления Брянской, после чего Жуков тут же надел на девушку коробку, как только та отвернулась к нему спиной. Нужно сказать, что никто не попытался вступиться за Анну. Коллектив, в том числе и Алексей, просто молча наблюдали за происходящим.
К слову, избранник Донцовой лишь в конце потасовки заявил Брянской и Жукову, что никому не нужны на Сейшельских островах драки. Также Алексей отметил, что Анна и Роман должны помириться, ведь это был всего лишь конкурс.
«Я надеюсь, что вы сможете поговорить и разобраться в данной ситуации», - заявил Купин.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:55