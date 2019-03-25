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Эксперты: Высадка американских астронавтов на Луну была мистификацией

Эксперты по фотосъемкам из США заявили, что высадка американских астронавтов на Луну была на самом деле мистификацией. Речь идёт о космонавтах Олдрине и Армстронге.
Эксперты: Высадка американских астронавтов на Луну была мистификацией

Своё заявление эксперты по снимкам аргументируют очень хорошим качеством фото, которые сделал Нил Армстронг на поверхности Луны. По их словам, такого качества можно было достигнуть только при условии павильонной съемки. Эксперты утверждают, что власти Соединённых Штатов пошли на обман, потому что важно было обозначить приоритет государства в освоении земного естественного спутника. Специалисты сомневаются, что Армстронг смог так четко зафиксировать на кадре своего напарника Олдрина, который находился на краю кратера. По мнению экспертов, это невозможно сделать в таком качестве, принимая в учёт тот факт, что камеры для съёмки находились в скафандре космонавта. При этом астронавт утверждает, что сделал эти фото случайно. Армстронг в свою очередь не может опровергнуть либо подтвердить данные версии, так как ушёл из жизни 7 лет назад.

Между тем, защитники астронавтов из США уверены, что обвинения американцев являются надуманными, так как они оставили на Луне оборудование, исправно работавшее в течение долгого времени.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:34

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