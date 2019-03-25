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Составлен ТОП-5 лучших гибридных автомобилей
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Составлен ТОП-5 лучших гибридных автомобилей

Многие считают гибридные авто балансом между электокарами и машинами внутреннего сгорания с преимуществом сокращения выбросов и расходов на ремонт. Эксперты составили ТОП-5 лучших транспортных средств такого типа, которые можно купить сегодня.
Составлен ТОП-5 лучших гибридных автомобилей

Первый автомобиль из перечня Mitsubishi Outlander PHEV. Машина оснащена электроаккумулятором на 13,8 kWh, 2-литровым мотором и полноприводной системой. Приобрести такую машину можно за 48,6 тысяч долларов. В сегменте гибридов Outlander находится уже несколько лет и имеет довольно незначительную конкуренцию. Японский бренд не столь шикарен, но радует своих владельцев на дороге спокойным и удобным ходом.
Составлен ТОП-5 лучших гибридных автомобилей

На следующем месте ТОПа расположился Volvo XC90 hybrd. На данный момент это одна из мощнейших моделей компании, довольно роскошная, но и качественная. В салоне много места для пассажиров, также стоит отметить хорошую систему безопасносни и презентабельный интерьер. Работает автомобиль на двухлитровом агрегате с восьмиступенчатой «автоматикой» и полным приводом. Текущая стоимость модели - 89,2 тысячи долларов.
Составлен ТОП-5 лучших гибридных автомобилей

Третье место у Range Rover P400e. Электрический режим функционала позволяет машине свести любые химические выбросы к минимальным показателям. Под капотом гибрида находится двухлитровый агрегат с полноприводной системой и восьмиступенчатой автоматизированной трансмиссией, объединенной несколькими планками, что обеспечивает преимущество автомобилю при езде. Ценник Range RoverP400 - чуть больше 118 тысяч долларов.
Составлен ТОП-5 лучших гибридных автомобилей

Последние две позиции занимают Lexus RX 450h и Toyota C-HR. Обе эти версии обладают большим спектром гибридов с технологией самозарядки по моделям в имеющемся ассортименте. RX является элитным внедорожником с полным приводом, комфортом и отличными нормами отделки и посадки. Перемещается японский транспорт с помощью 3,5-литрового двигателя, его стоимость - 65,4 тысячи долларов. Toyota стоит 32,4 тысячи долларов. Машина привлекательна экономией и доступной ценой, а также эффективностью. Главные технические параметры - агрегат на 1,8 литра, передний привод и CVT.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 17:52

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