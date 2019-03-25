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Представлен бюджетный смартфон Blackview A60

Китайский производитель Blackview представил новый бюджетный смартфон А60. Устройство отличается современным дизайном.
Представлен бюджетный смартфон Blackview A60

Blackview A60 имеет 6,088-дюймовый дисплей с высоким разрешением, 3G-чип MT6580 от MediaTek, 1 ГБ оперативной, 16 ГБ флеш-памяти и двойную камеру на 13 мегапикселей. Работает аппарат на основе оперативной системы Android 8.1 Oreo, а его батарея имеет емкость 4080 мАч и поддерживает быструю зарядку.

Относительно внешнего вида смартфона, его корпус получил современный дизайн с каплевидным вырезом. Информацию о цене девайса Blackview A60 и когда оно попадет на мировой рынок, пресс-служба компании пока не сообщает.



 
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Технологии
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 18:42

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