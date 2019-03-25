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Названы регионы РФ с самой доступной ипотекой

Аналитиками названы регионы РФ с самой доступной ипотекой. Лучшими в этом плане выделены всего 5 российских субъектов.
Названы регионы РФ с самой доступной ипотекой

Они следующие: НАО, Югра, ЯНАО, Мурманская область, Магаданская область. Около 50 % жители этих субъектов РФ могут позволить себе приобрести жильё в ипотеку. По словам исследователей, это возможно благодаря сравнительно недорогой недвижимости наряду с зарплатами граждан выше среднего по стране уровня.

На другом конце рейтинга числятся следующие российские регионы: Дагестан, Ингушетия, Чечня, где оформить кредит на квартиру или дом выразили готовность лишь меньше 10 % участников опроса, пишет веб-портал «Политическая экспертиза».



 
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Экономика
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 17:45

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