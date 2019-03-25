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Новый Nissan Juke 2020 модельного года рассекретили до премьеры

До премьеры решили рассекретить новую версию Nissan Juke будущего модельного года. В Сети опубликовали картинки, которые демонстрируют изменения экстерьера в современном обновленном «кроссе».
Новый Nissan Juke 2020 модельного года рассекретили до премьеры

Официальная премьера состоится ещё не скоро, однако транспортное средство уже не раз попадало в объективы автоэкспертов. Новый Juke получит двухрядную оптику. При этом форма будет изменена. У габаритных огней появятся светодиоды. Радиаторная решётка получит V-образную форму. А вот профиль кроссовера не изменится. Двери авто будут заходить непосредственно за линию порогов. Задние фонари также будут пересмотрены.

Обновленная версия Nissan Juke в качестве базы получит модульную платформу CMF-B, которую создал альянс Nissan-Renault-Mitsubishi.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:18

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