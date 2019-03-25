В Сети появились предполагаемые характеристики смарт-часов Xiaomi Mi Band 4





Ранее финдиректор компани Дэвид Цуй подтвердил факт разработки смарт-часов, выход которых намечен на конец года. На сегодня в Сети имеется мало данных касательно нового проекта Xiaomi. Рассуждая о его стоимости, можно вспомнить прежние Mi Band 3, которые можно было купить за 30 долларов, но точной суммы по поводу новой модели все еще нет.Эксперты предположили, какие технологии китайский бренд внедрит в вышеуказанный продукт. Не исключается появление в смарт-часах способности водонепроницаемости до 50 метров, а также опции более точного отслеживания, чем прежде, к примеру, этим не могли похвалится версии 2 и 3 от Mi Band.Возможно и присутствие тонкого дизайна с более закругленными углами и тонкой сборкой на гаджетах, чем тоже не могли похвастаться прежние модификации. Стоит упомянуть внедренные GPS и NFC функции, без которых сегодня сложно представить современный мобильный проект.