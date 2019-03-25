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Ученые: Частый секс ускоряет старение человека

Бразильские ученые выяснили, что секс ускоряет процесс старения. Соответствующая информация была получена после проведения эксперимента над крысами.
Ученые: Частый секс ускоряет старение человека

Исследователи сообщили, что частые половые акты провоцируют преждевременное старение, хотя раньше было мнение, что это, наоборот, способствует продлению молодости.

Ученые провели ряд опытов над крысами, которые показали, что на секс уходит большой запас энергии, а на остальное остается меньше, так как этот ресурс ограничен. У животных, которые жили с парой, была высокая окислительная нагрузка на клетки организма, при чем самой разрушительной она была в период молодости.



 
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Наука
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 17:54

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