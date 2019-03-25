Ольга Бузова начала скрываться от поклонников
Поющая телеведущая Ольга Бузова начала прятаться от преданных поклонников.
По мнению многочисленных интернет-пользователей, Ольга «зазвездилась».
Считанные часы назад в интернете появился ролик, который за несколько секунд облетел все социальные сети. А все потому, что на записи запечатлено, как новоявленная российская исполнительница Ольга Бузова, которая так активно продолжает повторять, что «мои люди всегда со мной», попросту проигнорировала поклонников.
Также в социальных сетях появилась информация, что Ольга в очередной раз опоздала на выступление, поэтому фанатам пришлось на протяжении 3-х часов стоять на улице.
Нужно сказать, что фолловеров возмутило отношение Бузовой к людям, которые провели в мороз на улице несколько часов. Один за другим фанаты продолжают настаивать на том, что Ольга «поймала звездочку» и именно поэтому у нее вошло в привычку опаздывать на собственные концерты.
К слову, водитель, который вез Бузову после выступления в «Fesco-hall» домой, рассказал, что Ольга оставила все подарки от поклонников у него в автомобиле. По словам мужчины, он попытался вернуть певицы все забытые презенты, однако команда звезды заявила, что они ей не нужны, пишет Vladtime.
По мнению многочисленных интернет-пользователей, Ольга «зазвездилась».
Считанные часы назад в интернете появился ролик, который за несколько секунд облетел все социальные сети. А все потому, что на записи запечатлено, как новоявленная российская исполнительница Ольга Бузова, которая так активно продолжает повторять, что «мои люди всегда со мной», попросту проигнорировала поклонников.
Также в социальных сетях появилась информация, что Ольга в очередной раз опоздала на выступление, поэтому фанатам пришлось на протяжении 3-х часов стоять на улице.
Нужно сказать, что фолловеров возмутило отношение Бузовой к людям, которые провели в мороз на улице несколько часов. Один за другим фанаты продолжают настаивать на том, что Ольга «поймала звездочку» и именно поэтому у нее вошло в привычку опаздывать на собственные концерты.
«Почему меня не удивило отношение Бузовой к поклонникам? Она только говорит, что благодарна каждому фанату, а на самом деле..», «Кошмар! Как же так можно? Хоть бы подошла прощения попросила за то, что ее пришлось ждать 3 часа. Ужас!», - продолжают писать в Сети.
К слову, водитель, который вез Бузову после выступления в «Fesco-hall» домой, рассказал, что Ольга оставила все подарки от поклонников у него в автомобиле. По словам мужчины, он попытался вернуть певицы все забытые презенты, однако команда звезды заявила, что они ей не нужны, пишет Vladtime.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:17