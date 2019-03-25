Ольга Бузова начала скрываться от поклонников

«Почему меня не удивило отношение Бузовой к поклонникам? Она только говорит, что благодарна каждому фанату, а на самом деле..», «Кошмар! Как же так можно? Хоть бы подошла прощения попросила за то, что ее пришлось ждать 3 часа. Ужас!», - продолжают писать в Сети.



