В Москве пациент обвинил хирурга в изнасиловании во время ринопластики





Клиент специализированного учреждения делал операции по коррекции носа примерно в 2009 году. Именно тогда, по его словам, он, находясь под наркозом, был изнасилован пластическим хирургом.Почему мужчина лишь спустя десятилетие после предполагаемого инцидента решил обратиться в полицию, неизвестно. Правоохранители Москвы занимаются проверкой факта случившегося, детали расследования пока не разглашаются.