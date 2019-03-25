В Москве пациент обвинил хирурга в изнасиловании во время ринопластики
В Москве пациент обвиняет пластического хирурга в изнасиловании. 49-летний мужчина предполагает, что специалист «Клиники молодости» мог надругаться над ним по время ринопластики.
Клиент специализированного учреждения делал операции по коррекции носа примерно в 2009 году. Именно тогда, по его словам, он, находясь под наркозом, был изнасилован пластическим хирургом.
Почему мужчина лишь спустя десятилетие после предполагаемого инцидента решил обратиться в полицию, неизвестно. Правоохранители Москвы занимаются проверкой факта случившегося, детали расследования пока не разглашаются.
Клиент специализированного учреждения делал операции по коррекции носа примерно в 2009 году. Именно тогда, по его словам, он, находясь под наркозом, был изнасилован пластическим хирургом.
Почему мужчина лишь спустя десятилетие после предполагаемого инцидента решил обратиться в полицию, неизвестно. Правоохранители Москвы занимаются проверкой факта случившегося, детали расследования пока не разглашаются.
Происшествия
Добавил: Ева Вит Сегодня, 16:50