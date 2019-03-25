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В Москве пациент обвинил хирурга в изнасиловании во время ринопластики

В Москве пациент обвиняет пластического хирурга в изнасиловании. 49-летний мужчина предполагает, что специалист «Клиники молодости» мог надругаться над ним по время ринопластики.
В Москве пациент обвинил хирурга в изнасиловании во время ринопластики

Клиент специализированного учреждения делал операции по коррекции носа примерно в 2009 году. Именно тогда, по его словам, он, находясь под наркозом, был изнасилован пластическим хирургом.

Почему мужчина лишь спустя десятилетие после предполагаемого инцидента решил обратиться в полицию, неизвестно. Правоохранители Москвы занимаются проверкой факта случившегося, детали расследования пока не разглашаются.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 16:50

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