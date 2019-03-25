Samsung Galaxy A90 станет первым по-настоящему безрамочным смартфоном бренда





Galaxy A90 в Samsung представили ещё в начале апреля. Главной особенностью модели является первый безрамочный экран в линейке бренда. Полезная площадь экрана в данном гаджете будет больше в сравнении с флагманской версией Galaxy S10+. Этого смогли добиться благодаря установке выдвижной фронтальной камеры. Инженерами используется новый подход. Они сконструировали одиночный модуль на 45 Мп, имеющий поворотный механизм. Камера работает в два направления, поворачиваясь в случае надобности. При размере дисплея в 6,7 дюймов нижняя рамка составляет 3,6 мм, а верхняя - 1,2 мм.Пока на сегодняшний день это вся информация о модели A90. Раньше сообщалось, что девайс сделают на основе процессора Qualcomm Snapdragon 855. Его стоимость будет меньше, чем в случае флагманской модели, которая появилась раньше в продаже.