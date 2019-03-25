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Нет секретов от фанатов: Названы звезды с самыми откровенными фото в Instagram

Звезды американского и российского шоу-бизнеса с появлением социальных сетей начали активно вести их, выходя таким методом на связь с подписчиками и рассказывая о своих буднях. Представительницы прекрасного пола с недавних пор стали не только радовать фанатов фотографиями из жизни, но и публиковать весьма откровенный контент. Журналисты издания «Дни24» составили рейтинг звезд, которые не стесняются радовать поклонников сексуальными снимками.
Нет секретов от фанатов: Названы звезды с самыми откровенными фото в Instagram

На первом месте рейтинга разместилась Ким Кардашьян. Звезда с достаточно скандальным прошлым в свое время оказалась в эпицентре скандала с откровенным роликом, на котором фанаты увидели ее в главной роли. Сама светская львица неоднократно отрицала подобные предположения, но привести четкие доводы на этот счет так и не смогла. Несмотря на инцидент, сейчас Кардашьян часто публикует различные бэкстейджи с фотосессий и съемок нового видео. На многих фотографиях такого типа звезда позирует почти полностью обнаженной. Поклонники уже привыкли к контенту такого рода, из-за чего обсуждают его преимущественно в положительном ключе. На аккаунте Кардашьян сейчас имеется более 130 миллионов подписчиков, что является рекордным показателем. После рождения детей звезда стала более избирательно относиться к своему контенту, из-за чего увидеть ее обнаженной на страницах Instagram можно все реже.
Нет секретов от фанатов: Названы звезды с самыми откровенными фото в Instagram

Второе место в перечне досталось уникальной в своем роде исполнительнице рэпа из США Ники Минаж. Певица выделяется на фоне коллег не только интересным флоу и оригинальными композициями, но и пышными формами, которые она не стесняется демонстрировать подписчикам своей страницы в Instagram. На звезду в сети подписано более 100 миллионов человек, а благодаря интересным публикациям их количество постоянно растет. Несколько дней назад Минаж опубликовала снимок, на котором она позирует в обтягивающем боди, стоя на диване в откровенной позе. Фанатов не смутила обстановка в комнате, так как фотография была сделана в гримерной перед выступлением звезды. В комментариях многие отметили, что Минаж немного похудела, но сохранила сексуальность форм. Примечательно, что еще до начала своей громкой карьеры певица выступала под псевдонимом Харадзюку Барби, исполняя достаточно жесткий грайм. В то время Минаж не часто появлялась на публике, из-за чего о ее сексуальной внешности и выделяющихся формам никто не знал.
Нет секретов от фанатов: Названы звезды с самыми откровенными фото в Instagram

Среди российских звезд также имеются любительницы публиковать сексуальные снимки, самой известной среди которых является Анна Седокова. Бывшая участница коллектива «ВИА Гра» в свое время снялась в нескольких откровенных клипах, из-за чего о ее красоте фанаты знают не понаслышке. Седокова старается совмещать свою основную деятельность, находя время на родных и семью. В то же время, ее страница в Instagram всегда пополняется новостями. Почти 5 миллионов подписчиков следят за ее активностью, оставляя под постами сотни тысяч лайков. На одном из последних снимков Седокова предстала перед поклонниками в сексуальном купальнике леопардового цвета. Фанаты предположили, что звезда просто отправилась в СПА-салон или сауну для того, чтобы отдохнуть после трудовых будней. Не менее часто на странице певицы появляются и снимки ее детей. После рождения сына Гектора она и ее супруг Артём Комаров прекратили отношения, но звезда с радостью взяла на себя обязанности матери, уделяя малышам достаточно времени.
Нет секретов от фанатов: Названы звезды с самыми откровенными фото в Instagram

Ольга Серябкина получила известность не только благодаря эпатажным и откровенным текстам группы SEREBRO, но и из-за своей привлекательной и сексуальной внешности. Певица неоднократно принимала участие в съемках для мужских журналов, привлекая к своей персоне внимание представителей сильного пола. На своей странице в Instagram она также не стесняется публиковать откровенные фотографии. На одной из недавних публикаций певица позирует почти полностью обнаженной с нанесенной на тело золотистой краской. Данная публикация вызвала массу споров в комментариях, но большая часть фанатов все же сошлась на мнении, что Серябкина имеет отличную сексуальную фигуру. На страницу звезды в настоящее время подписано более 3 миллионов человек.
Нет секретов от фанатов: Названы звезды с самыми откровенными фото в Instagram

Пятую строчку рейтинга занимает Эмили Ратаковски. Голливудская актриса заслужила популярность не только за талант перевоплощения, но и за миловидное лицо вместе с шикарными сексуальными формами. Ратаковски появляется не только на больших экранах, а и на обложках модных журналов, из-за чего на ее странице в Instagram часто можно увидеть откровенные снимки. Звезда не стесняется делиться ими с поклонниками, которые не устают засыпать ее комментариями с комплиментами. На страницу актрисы и модели в Instagram подписано более 22 миллионов пользователей со всего мира.



 
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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 17:14

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