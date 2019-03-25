Звезды российского шоу-бизнеса рассказали, почему не посетят юбилейный концерт Аллы Пугачевой





Стоимость на очередной концерт Аллы Пугачевой примерно равна ее семнадцати пенсиям. За один сектор певица заработает пенсии на 1335 месяцев вперед (111 лет). Кто и как рассчитывает смету для концерта неизвестно, но цена самого дорогого билета среди тех, которые его еще не купили, примерно равна 530 тысяч рублей (8200 долларов).В 2018 году самый дорогостоящий билет на концерт группы «BTS» имел стоимость 3415 долларов. В этой же ценовой категории билеты на выступления Pink и Metallica, что в 2,4 раз меньше, чем стоимость их на концерт Пугачевой.Звезды российской эстрады уже выразили свое мнение по данному поводу.Светлана Светличная, советская и российская актриса театра и кино, говорит, что такая цена не подходит для пенсионеров. По словам актрисы, на концерт ее никто не пригласил. Однако утверждает, что с удовольствием ходит в Геликон-Оперу, куда ее приглашают бесплатно.Прохор Шляпин, российский певец и финалист проекта "фабрика звёзд-6", говорит, что нужно обратить внимание на новых молодых исполнителей. По его словам, Пугачева заслуживает высоких цен на билеты, но далеко не все ее поклонники имеют возможность посетить концерт за такие деньги. Нужно дать два концерта: один в "Олимпийском", чтобы смогли присутствовать все поклонники, а второй - в частном зале на Рублевке, для более богатых фанатов.Амаяк Акопян говорит, что не сможет пойти на концерт Примадонны из-за высокой стоимости билетов.Пока известно имя лишь одного человека, который точно пойдет на концерт Аллы Пугачевой, это Ксения Собчак, российский политик, теле- и радиоведущая, общественный деятель, актриса. Собчак приобрела билет стоимостью 250 тысяч рублей. На данный момент других звезд, политиков или бизнесменов не замечено за покупкой билета.Напомним, что места в партере имели стоимость от 160 до 530 тысяч рублей, но за последнее время снизились примерно на 20 тысяч рублей. Фанатов и поклонников звезды обрадовал тот факт, что выступление можно будет увидеть по телевидению, так как в самом начале съемка не планировалась. Правда, не в прямом эфире, а в записи.После московского выступления Алла Пугачева совершит тур по городам России.