Геннадий Зюганов: В мире «вновь запахло большой войной»





По словам политика, после того, как он побывал в 80 странах и выступал во многих университетах США, Великобритании и Франции, он очень обеспокоился тем, что «вновь запахло большой войной».Когда на телевизионных каналах он видит, как оценивают вероятность применения ядерного и химического оружия, ему становится не просто страшно, - говорит Геннадий Зюганов.Известно, что ранее помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон предположил о переговорах с Российской Федерацией по контролю над вооружениями, а также не исключил возможность присоединения Поднебесной к данной дискуссии.