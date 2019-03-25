Геннадий Зюганов: В мире «вновь запахло большой войной»
Председатель Коммунистической партии Российской Федерации Геннадий Зюганов сказал, что он чувствует, как в мире «вновь запахло большой войной». Это заявление он сделал 25 марта на одной из международных научных конференций, а именно, «Время Коминтерна», в столице.
По словам политика, после того, как он побывал в 80 странах и выступал во многих университетах США, Великобритании и Франции, он очень обеспокоился тем, что «вновь запахло большой войной».
Когда на телевизионных каналах он видит, как оценивают вероятность применения ядерного и химического оружия, ему становится не просто страшно, - говорит Геннадий Зюганов.
Известно, что ранее помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон предположил о переговорах с Российской Федерацией по контролю над вооружениями, а также не исключил возможность присоединения Поднебесной к данной дискуссии.
По словам политика, после того, как он побывал в 80 странах и выступал во многих университетах США, Великобритании и Франции, он очень обеспокоился тем, что «вновь запахло большой войной».
Когда на телевизионных каналах он видит, как оценивают вероятность применения ядерного и химического оружия, ему становится не просто страшно, - говорит Геннадий Зюганов.
Известно, что ранее помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон предположил о переговорах с Российской Федерацией по контролю над вооружениями, а также не исключил возможность присоединения Поднебесной к данной дискуссии.
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 16:30