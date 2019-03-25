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В «огненном» ДТП в Одессе погибла предположительная родственница Сильвестра Сталлоне

В Одессе ночью 24 марта водители иномарок устроили гонки на дороге и провоцировали ДТП, зацепив припаркованное на обочине авто. Одна из машин, где находились двое детей известных бизнесменов, включая предположительную родственницу Сильвестра Сталлоне, вспыхнула. Мужчина и женщина погибли.
В «огненном» ДТП в Одессе погибла предположительная родственница Сильвестра Сталлоне

По данным украинских СМИ, водитель BMW X6 во время ночных гонок с Porshe не справился с управлением. Иномарка вылетела на обочину, протаранив Huyndai Sonata, но продолжила движение и въехала в столб элеткропередач, после чего загорелась. У женщины и мужчины, находившихся в салоне немецкого кроссовера шансов спастись не было.

В «огненной» аварии на трассе в Одессе, как утверждают местные СМИ, погибли 22-летний наследник владельца клуба Bono в Аркадии, а также 33-летняя дочь хозяина пластической клиники «Доктор Моцарт» и являвшегося собственником отеля «Моцарт». У пострадавшей в ДТП женщины остались двое детей.

Погибшая может состоять в родстве с Сильвестром Сталлоне. В 2003 году в одном из интервью мать актера Жаклин рассказывала о родственнике в Одессе, владеющем гостиницей «Моцарт». Хозяин отеля подтвердил, что приходится родительнице голливудской звезды племянником.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 15:48

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