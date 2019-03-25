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Ольга Бузова вместо торта вручила матери на день рождения пирожное со свечой

Хорошо зарабатывающая звезда «Дома-2» Ольга Бузова вместо праздничного торта вручила матери на день рождения пирожное со свечой. Поклонники до сих пор не могут понять, почему знаменитая личность такого масштаба не расщедрилась на лакомство больших размеров.
Ольга Бузова вместо торта вручила матери на день рождения пирожное со свечой

Ольга Бузова является не только ведущей и певицей с опытом, но также и родной дочерью своей матери. Именно поэтому на день рождения родительницы звезда отложила все свои дела, чтобы вместе с Ириной Александровной провести незабываемое время в Барселоне. К слову, все траты, связанные с дорогостоящей поездкой и пребыванием в местном отеле, ведущая тоже взяла на себя.
Ольга Бузова вместо торта вручила матери на день рождения пирожное со свечой

Учитывая то, что Ольга Бузова старалась на ходу постить в Instagram всё происходящее с ними за день, фолловеры смогли увидеть и самое главное украшение праздничного стола в ресторане — пирожное со свечой, которое дочь вручила матери на день рождения вместо привычного торта. Удивлённые такой мелочности фолловеры не поняли, почему певица решила сэкономить на торте для мамы, но долго осуждать её не стали, решив, что в семейных делах каждый должен разбираться сам.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 15:45

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