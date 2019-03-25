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Volkswagen представил электрический седан e-Lavida для китайского рынка

Немецкий производитель Volkswagen представил электрический седан e-Lavida для китайского рынка. Автоспециалисты отмечают, что экологический автомобиль почти не отличается от своих бензиновых предшественников.
Volkswagen представил электрический седан e-Lavida для китайского рынка

Разработчики Volkswagen создали электрокар специально для своих клиентов из Поднебесной, так как они предпочитают заботиться об экологии. На Китай сейчас приходится более 50% продаж «зеленых» машин. Между электрическим и бензиновым транспортными средствами нет значительных отличий, если не считать силовую установку.

В новой модели VW e-Lavida немного поменялся внешний вид. Она получила другую решетку для радиатора и бампер. Внутри авто появилась комбинация приборов с аналоговыми показателями, а цифровая приборная панель для электрического седана не положена.

«Сердце» машины имеет мощность в 136 лошадиных сил, как и у версии для Европы e-Golf. Характеристики аккумулятора пока держат в тайне. Известно, что без подзарядки электрокар в нормальных условиях проедет 278 км. Максимальная доступная скорость - 150 км\ч.

Стоимость VW e-Lavida пресс-служба компании пока не сообщает, однако эксперты предполагают, что она не сильно будет отличаться от цены на Nissan Sylphy Zero Emission, ведь его считают главным конкурентом новинки.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 16:14

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