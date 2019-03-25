Volkswagen представил электрический седан e-Lavida для китайского рынка
Немецкий производитель Volkswagen представил электрический седан e-Lavida для китайского рынка. Автоспециалисты отмечают, что экологический автомобиль почти не отличается от своих бензиновых предшественников.
Разработчики Volkswagen создали электрокар специально для своих клиентов из Поднебесной, так как они предпочитают заботиться об экологии. На Китай сейчас приходится более 50% продаж «зеленых» машин. Между электрическим и бензиновым транспортными средствами нет значительных отличий, если не считать силовую установку.
В новой модели VW e-Lavida немного поменялся внешний вид. Она получила другую решетку для радиатора и бампер. Внутри авто появилась комбинация приборов с аналоговыми показателями, а цифровая приборная панель для электрического седана не положена.
«Сердце» машины имеет мощность в 136 лошадиных сил, как и у версии для Европы e-Golf. Характеристики аккумулятора пока держат в тайне. Известно, что без подзарядки электрокар в нормальных условиях проедет 278 км. Максимальная доступная скорость - 150 км\ч.
Стоимость VW e-Lavida пресс-служба компании пока не сообщает, однако эксперты предполагают, что она не сильно будет отличаться от цены на Nissan Sylphy Zero Emission, ведь его считают главным конкурентом новинки.
Разработчики Volkswagen создали электрокар специально для своих клиентов из Поднебесной, так как они предпочитают заботиться об экологии. На Китай сейчас приходится более 50% продаж «зеленых» машин. Между электрическим и бензиновым транспортными средствами нет значительных отличий, если не считать силовую установку.
В новой модели VW e-Lavida немного поменялся внешний вид. Она получила другую решетку для радиатора и бампер. Внутри авто появилась комбинация приборов с аналоговыми показателями, а цифровая приборная панель для электрического седана не положена.
«Сердце» машины имеет мощность в 136 лошадиных сил, как и у версии для Европы e-Golf. Характеристики аккумулятора пока держат в тайне. Известно, что без подзарядки электрокар в нормальных условиях проедет 278 км. Максимальная доступная скорость - 150 км\ч.
Стоимость VW e-Lavida пресс-служба компании пока не сообщает, однако эксперты предполагают, что она не сильно будет отличаться от цены на Nissan Sylphy Zero Emission, ведь его считают главным конкурентом новинки.
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 16:14