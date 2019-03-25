В Москве мужчина умер в квартире любовницы от передозировки виагры
В Москве мужчина умер в квартире любовницы от передозировки виагры. Трагический инцидент произошел ночью марта 25 марта.
По данным столичной прессы, житель мегаполиса пришел к возлюбленной, приняв немалое количество вещества для повышения потенции. Решив заняться плотскими утехами, пара приступила к активным действиям. В этот момент у мужчины не выдержало сердце, приехавшие врачи не смогли его реанимировать.
Вызвать правоохранительные органы хозяйка квартиры не захотела, боясь, что о произошедшем может узнать ее законный супруг.
По данным столичной прессы, житель мегаполиса пришел к возлюбленной, приняв немалое количество вещества для повышения потенции. Решив заняться плотскими утехами, пара приступила к активным действиям. В этот момент у мужчины не выдержало сердце, приехавшие врачи не смогли его реанимировать.
Вызвать правоохранительные органы хозяйка квартиры не захотела, боясь, что о произошедшем может узнать ее законный супруг.
Происшествия
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 15:10