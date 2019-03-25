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В Москве мужчина умер в квартире любовницы от передозировки виагры

В Москве мужчина умер в квартире любовницы от передозировки виагры. Трагический инцидент произошел ночью марта 25 марта.
В Москве мужчина умер в квартире любовницы от передозировки виагры

По данным столичной прессы, житель мегаполиса пришел к возлюбленной, приняв немалое количество вещества для повышения потенции. Решив заняться плотскими утехами, пара приступила к активным действиям. В этот момент у мужчины не выдержало сердце, приехавшие врачи не смогли его реанимировать.

Вызвать правоохранительные органы хозяйка квартиры не захотела, боясь, что о произошедшем может узнать ее законный супруг.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 15:10

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